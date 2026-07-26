Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

ABD ve Çin'in zirve mücadelesi verdiği bu prestijli listede, denizlerdeki kartların yeniden dağıtıldığı görüldü.Asya-Pasifik ülkelerinin donanma kapasitelerindeki agresif büyüme rapora yansırken, en büyük sürprizlerden biri Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de stratejik bir güç olan Türkiye'den geldi. Rapordaki güncel veriler, doğru savunma stratejilerinin ülkeleri uluslararası arenada nasıl hızla yukarı taşıdığını bir kez daha kanıtladı.