Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık
Global Firepower 2026 askeri güç raporunun yayımlanmasıyla birlikte Türk Deniz Kuvvetleri'nin küresel ölçekteki ezber bozan başarısı tüm dünyaya ilan edildi. TCG Anadolu başta olmak üzere milli fırkateynler ve insansız deniz araçlarıyla donanma envanterini güçlendiren Türkiye, İngiltere ve Fransa gibi köklü Avrupa askeri devlerini geride bırakmayı başardı. Mavi Vatan stratejisi kapsamında atılan kararlı adımlar, ülkenin dünya denizlerindeki caydırıcılığını ve stratejik gücünü en üst seviyeye taşıdı.