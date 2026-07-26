  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bellek krizi otomotiv sektörünü vurdu! Büyük bir zam baskısı var Çarşı bu defa fena karıştı! Trump’ın Türkiye’ye yönelik yeni kararı ilk günden mahkemelik oldu Duyanların ağzı bir karış açık kalıyor! Kadir İnanır’ın gizemli serveti ortaya çıktı Alman devinin ucuz elektrikli hamlesi tuttu! Sipariş yağdı Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık Karabük’ün “sıvı altını” bin 250 TL’ye kapış kapış satılıyor: Japonlar tadına bakmak için sıraya girdi “Truva Atı gibi sızdılar” diyerek isyan ettiler: Türk savunma teknolojisi Avrupa’yı zangır zangır salladı Fatih Altaylı’dan gündemi sarsacak bomba iddia: “Kale” AK Parti’ye geçiyor Cüzdanlardaki paralar 2002’den bu yana ilk defa değişiyor: Yeni banknotlarda sürpriz isimler var Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'dan ezber bozan açıklama: Organik uygulama formülü için 'daha fazla vitaminli'...
Gündem
26
Yeniakit Publisher
Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

Global Firepower 2026 askeri güç raporunun yayımlanmasıyla birlikte Türk Deniz Kuvvetleri'nin küresel ölçekteki ezber bozan başarısı tüm dünyaya ilan edildi. TCG Anadolu başta olmak üzere milli fırkateynler ve insansız deniz araçlarıyla donanma envanterini güçlendiren Türkiye, İngiltere ve Fransa gibi köklü Avrupa askeri devlerini geride bırakmayı başardı. Mavi Vatan stratejisi kapsamında atılan kararlı adımlar, ülkenin dünya denizlerindeki caydırıcılığını ve stratejik gücünü en üst seviyeye taşıdı.

#1
Foto - Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

Küresel askeri dengeleri ve ülke ordularının kapasitelerini her yıl detaylı analizlerle değerlendiren Global Firepower (GFP), merakla beklenen 2026 donanma gücü sıralamasını dünya kamuoyu ile paylaştı. Raporda ülkelerin sahip olduğu savaş gemileri, denizaltılar, fırkateynler ve donanma envanterindeki toplam deniz aracı sayıları baz alındı.

#2
Foto - Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

ABD ve Çin'in zirve mücadelesi verdiği bu prestijli listede, denizlerdeki kartların yeniden dağıtıldığı görüldü.Asya-Pasifik ülkelerinin donanma kapasitelerindeki agresif büyüme rapora yansırken, en büyük sürprizlerden biri Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de stratejik bir güç olan Türkiye'den geldi. Rapordaki güncel veriler, doğru savunma stratejilerinin ülkeleri uluslararası arenada nasıl hızla yukarı taşıdığını bir kez daha kanıtladı.

#3
Foto - Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

Türk Deniz Kuvvetleri, 2026 yılı askeri güç endeksinde ezber bozan bir başarıya imza attı. Yüzyıllardır denizlerin hakimi olarak kabul edilen İngiltere ve Fransa gibi köklü Avrupa askeri devlerini geride bırakan Türkiye, toplam platform sayısında küresel ölçekte ciddi bir ivme yakaladı. Türkiye'nin bu tarihi sıçramasının arkasında ise dışa bağımlılığı bitiren milli savunma projeleri yatıyor. Mavi Vatan stratejisi kapsamında denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma vizyonunu genişleten Türkiye, dengeli ve vurucu filo yapısıyla dünya çapında caydırıcı bir deniz gücü haline geldiğini tescillemiş oldu.

#4
Foto - Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

Listedeki bu çarpıcı yükseliş tesadüf değil. Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu'nun envantere katılması ve operasyonel hale gelmesi, deniz kuvvetlerinin çarpan etkisini en üst düzeye çıkardı. Buna ek olarak denizlerde devriye, keşif ve taarruz yeteneğini artıran silahlı/silahsız insansız deniz araçları (İDA) ile MİLGEM projesi kapsamında üretilen yerli fırkateynler, filonun omurgasını güçlendirdi.

#5
Foto - Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

Önümüzdeki yıllarda hizmete girmesi planlanan milli denizaltılar ve hava bağımsız tahrik sistemli yeni nesil gemilerle birlikte, Türkiye'nin global donanma sıralamasındaki yerini daha da sağlamlaştırması bekleniyor. Dünya denizlerinde değişen bu güç dengesi, yerli üretimin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyuyor. İşte 2026 yılının en güncel ve en güçlü donanmasına sahip ülkeler listesi:

#6
Foto - Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

20- Meksika

#7
Foto - Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

19- Finlandiya

#8
Foto - Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

18- Fransa

#9
Foto - Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

17- Ukrayna

#10
Foto - Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

16-İspanya

#11
Foto - Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

15- Yunanistan

#12
Foto - Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

14- Türkiye

#13
Foto - Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

13- Kolombiya

#14
Foto - Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

12- Güney Kore

#15
Foto - Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

11- Myanmar

#16
Foto - Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

10-Sri Lanka

#17
Foto - Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

9- İsveç

#18
Foto - Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

8- İtalya

#19
Foto - Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

7- Tayland

#20
Foto - Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

6- Kuzey Kore

#21
Foto - Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

5-Endonezya

#22
Foto - Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

4-Hindistan

#23
Foto - Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

3-Amerika Birleşik Devletleri

#24
Foto - Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

2- Rusya

#25
Foto - Denizlerin efendisi artık Türkiye: Tarihi çalım geldi, İngiltere ve Fransa’yı geride bıraktık

1- Çin

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Memleketinde AK Parti ilk sırada çıktı! Mansur Yavaş'a Başkent şoku!
Gündem

Memleketinde AK Parti ilk sırada çıktı! Mansur Yavaş'a Başkent şoku!

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarında adı sıkça öne çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kalesi Ankara’da yapılan so..
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi belli oldu!
Gündem

Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi belli oldu!

CHP'de istifa eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Özgür Özel kurduğu Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı. ..
Hindistan'da gençlerin öfkesi çığ gibi büyüyor! "Hamam Böceği Hareketi" sokakları inletti!
Dünya

Hindistan'da gençlerin öfkesi çığ gibi büyüyor! "Hamam Böceği Hareketi" sokakları inletti!

Hindistan'da tıp fakültesi giriş sınavı sorularının sızdırılması üzerine başlatılan kitlesel protestolar, başkent Yeni Delhi ve Mumbai başta..
En düşük emekli maaşı 23 bin 552 liraya yükseltildi!
Ekonomi

En düşük emekli maaşı 23 bin 552 liraya yükseltildi!

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emekli maaş düzenlemesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.
Yazıcıoğlu'nun vefatında karanlık eller! FETÖ izi ortaya çıktı!
Gündem

Yazıcıoğlu'nun vefatında karanlık eller! FETÖ izi ortaya çıktı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, canlı yayında gündeme ilişkin sarsıcı açıklamalarda bulunarak merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği şü..
İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı
Yerel

İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı

Eyüpsultan'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü önce bir otomobile, ardından yön levhasına çarptı. Kazada otobüs şoförü ve muavin araçta sıkışı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23