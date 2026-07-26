Türkiye’nin stratejik hamleleri resmen yerlerinden hoplattı! “O şart olmadan masaya oturacaklar” diyerek alarm durumuna geçtiler
Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde yaşanabilecek olası ilerlemeler ve Kıbrıs konusunda artan diplomatik temaslar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan cephesinde ciddi bir endişe dalgası oluşturdu. Rum lider Nikos Hristodulidis'in BM Genel Sekreteri Guterres'in ziyareti öncesinde Atina'ya ani bir çıkarma yaparak ortak strateji arayışına girdiği belirtilirken, Ankara'nın Gümrük Birliği ve SAFE savunma mekanizmasındaki taleplerinden duyulan kaygı dile getirildi. Uzmanlar, Türkiye'nin diplomatik ve stratejik hamlelerinin Doğu Akdeniz'deki tüm dengeleri yeniden kendi lehine çevirdiğini vurguluyor.