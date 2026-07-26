Türkiye’nin stratejik hamleleri resmen yerlerinden hoplattı! “O şart olmadan masaya oturacaklar” diyerek alarm durumuna geçtiler

Brüksel kaynaklarına dayandırılan haberde, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile Ankara'nın Avrupa Birliği'nin SAFE savunma mekanizmasına muhtemel katılımına ilişkin teknik ve siyasi düzeyde ön hazırlıkların başladığı ileri sürüldü. Gazete, Türkiye'nin söz konusu iki talebinin Kıbrıs sorununda daha yapıcı bir tutum sergilemesi için teşvik veya baskı unsuru olarak kullanılabileceğinin değerlendirildiğini, Rum yönetiminin ise bunun kendisi açısından ciddi riskler oluşturduğunu savundu.