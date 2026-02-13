  • İSTANBUL
Turistler ülkeyi terk ediyor! Elektrik kesildi! Uçuşlar iptal! Oteller kapandı
Küba’da yakıt krizi elektrik kesintilerine, uçuş iptallerine ve otel kapanmalarına yol açtı. Turistlerin adayı terk etmeye başlaması krizi daha da ağırlaştırıyor.

ABD’nin petrol sevkiyatlarını engellemesiyle derinleşen yakıt krizi, Küba’da elektrik kesintilerine, otel kapanmalarına ve uçuş iptallerine yol açtı. Turist sayısındaki düşüş, döviz sıkıntısı çeken ada ekonomisini daha da zorluyor.

Saatler süren planlı elektrik kesintileri, yakıt yetersizliği nedeniyle kapatılan oteller ve askıya alınan uçuş hatları adayı giderek daha zor durumda bırakıyor. Küba’da turistler adayı kademeli olarak terk ederken, nakit sıkıntısı çeken ülkede kriz derinleşiyor.

ABD’nin onlarca yıllık ambargoyu sıkılaştırarak hayati öneme sahip petrol ithalatını engellemesinin ardından bazı ülkeler Küba’ya seyahat konusunda vatandaşlarını uyardı.

Batı Küba’daki turistik bir vadi gezisini yarıda keserek Havana’ya dönen Fransız turist Frederic Monnet, “Sadece bir taksi bulabildim. Sonrasında hiç taksi olmayabilir.” dedi.

Petrol sıkıntısı, düzenli ve saatler süren elektrik kesintilerine ve benzin istasyonlarında uzun kuyruklara yol açarken, birçok havayolu şirketi de düzenli seferlerini iptal edeceğini duyurdu.

AFP’nin ulaştığı Turizm Bakanlığı’na ait bir iç belgeye göre, düşük doluluk oranı ve yakıt kısıtlamaları nedeniyle ada genelinde yaklaşık 30 otel ve tatil köyü geçici olarak kapatılıyor.

Ocak ayından bu yana ABD’ye ait savaş gemilerinin, Venezuela tankerlerinin Küba limanlarına petrol ulaştırmasını engellediği belirtiliyor. Washington yönetimi ayrıca Meksika ve diğer ihracatçı ülkelere, sevkiyatların sürmesi halinde cezai gümrük tarifeleri uygulama tehdidinde bulundu.

Bazı Kanadalı ve Rus havayolu şirketleri, ülkede mahsur kalan binlerce yolcuyu tahliye etmek için Küba’ya boş uçak gönderiyor. Diğer şirketler ise dönüş rotalarına yakıt ikmali için ara durak ekliyor.

Amerikalı turist Liam Burnell, dönüş yapabilmek için havayolu şirketiyle iletişime geçtiğini belirterek, “Havalimanında uçaklar için yeterli yakıt olmadığı söylendi. Geri dönememe riski vardı.” ifadelerini kullandı.

Turist sayısındaki düşüş, Küba hükümeti için yalnızca bir konfor meselesi değil. Turizm, yurt dışına gönderilen doktorlardan elde edilen gelirlerin ardından ülkenin en büyük ikinci döviz kaynağı konumunda.

Bu gelir gıda, yakıt ve diğer ithalat kalemlerinin ödenmesi açısından kritik önem taşıyor. Turizm sektöründen geçimini sağlayan yaklaşık 300 bin Kübalı da krizin etkilerini hissetmeye başladı.

Havana’da turistik noktaları gezen üstü açık tur otobüsleri neredeyse boş kalırken, sömürge dönemi binalarının gölgesinde bekleyen at arabaları müşteri bulmakta zorlanıyor.

1950’lerden kalma klasik Amerikan otomobilleriyle turist taşıyan 34 yaşındaki Juan Arteaga, “Durum kritik, kritik, kritik. Sokakta az araç var çünkü yakıt çok az. Kimin rezervi varsa onu saklıyor.” dedi.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu ada, 1962’de yürürlüğe giren ABD ticaret ambargosundan bu yana zorlu bir süreçten geçiyor. Son yıllarda ise ağır ekonomik kriz gıda ve ilaç kıtlığıyla da kendini gösteriyor.

Perşembe günü Meksika donanmasına ait iki gemi, Küba’ya 800 tondan fazla insani yardım ulaştırdı. Meksika Dışişleri Bakanlığı’na göre yardım malzemeleri arasında taze ve toz süt, et, bisküvi, fasulye, pirinç ve kişisel hijyen ürünleri bulunuyor.

Turizm sektörü, Covid-19 salgını nedeniyle zaten ağır darbe almıştı. 2019 ile 2025 yılları arasında turizm gelirlerinde yüzde 70’lik bir düşüş yaşandı. Turizm uzmanı Jose Luis Perello ise mevcut tablo karşısında adanın “felaket bir yıl” geçirme ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

