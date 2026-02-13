Ankara’nın küresel liderliği tescillendi! Hükümette göreve gelir gelmez Türkiye’den yardım istedi

Damka, görev süresi boyunca Kosova'nın Türkiye ve Türk Dünyası ile var olan yakın ilişkilerini daha da ileriye taşımayı hedeflediğini söyledi. Dünyanın zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Damka, "Kosova, kendisinin yol haritası olan Avrupa ile entegrasyon ve bütünleşmesi konusunda asla vazgeçmeyecektir. Bu yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı. Damka, Kosova'nın NATO ve Avrupa Konseyine üye olabilmesi konularında çalışmalar yürüteceklerine işaret ederek şöyle devam etti: "En önemli konulardan biri NATO üyeliğimiz konusunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ciddi katkılarını bekliyoruz. Hem bizim askerimizin hazırlanması konusunda hem altyapının hazırlanması konusunda, biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti NATO içerisinde en güçlü ülkelerden biri. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği, NATO (üyeliği) konusunda bizim için son derece önemli olacaktır. Önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Konseyindeki konumu, ağırlığı ve etkisini yine bizim tarafımızdan kullanılarak bunu (Avrupa Konseyine üye olmayı) başaracağız diye düşünüyorum."