Ankara’nın küresel liderliği tescillendi! Hükümette göreve gelir gelmez Türkiye’den yardım istedi
Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova'nın yeni seçilen Azınlık İşleri ve İşbirliğinden Sorumlu Başbakan Üçüncü Yardımcısı Fikrim Damka, ülkesinin NATO ve Avrupa Konseyi üyeliği için Türkiye'den yardım istedi. Damka, "Türkiye Cumhuriyeti, NATO içerisinde en güçlü ülkelerden biri. Dolayısıyla Türkiye'nin desteği, NATO üyeliği konusunda bizim için son derece önemli olacaktır" ifadelerini kullandı.