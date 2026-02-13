  • İSTANBUL
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Bu uyarıya kulak verilmeli: Dalgalı tırnak bakın neyin habercisi! Vücut böyle alarm veriyor...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bu uyarıya kulak verilmeli: Dalgalı tırnak bakın neyin habercisi! Vücut böyle alarm veriyor...

Tırnak sağlığını yabana atmamak lazım ve mutlaka uzmanlardan destek alınmalı.

#1
Foto - Bu uyarıya kulak verilmeli: Dalgalı tırnak bakın neyin habercisi! Vücut böyle alarm veriyor...

Tırnaklarınızda dalga şeklinde belirtiler varsa, dikkate almanız gerekebilir. Altında yatan sebepler, duyanları şaşırtabiliyor...

#2
Foto - Bu uyarıya kulak verilmeli: Dalgalı tırnak bakın neyin habercisi! Vücut böyle alarm veriyor...

Tırnaklarımız, sağlığımız hakkında sandığımızdan çok daha fazla ipucu veriyor. Tırnak yapısı ve rengi birçok şey söylerken aslında dokusu da belirtiler gösteriyor. Dalgalı tırnaklara sahip olanlar ise özellikle dikkat etmeli.

#3
Foto - Bu uyarıya kulak verilmeli: Dalgalı tırnak bakın neyin habercisi! Vücut böyle alarm veriyor...

Tırnakların dalga dalga bir yapıda olması, altında yatan bazı problemlere işaret edebilir. Özellikle tırnak boyunca uzanan belirgin çizgiler, çukurlanmalar ya da enine oluşan derin oluklar, vücudun verdiği bir uyarı sinyali olabilir.

#4
Foto - Bu uyarıya kulak verilmeli: Dalgalı tırnak bakın neyin habercisi! Vücut böyle alarm veriyor...

Tırnak yapısındaki değişimlerin çoğu zaman vitamin ve mineral eksiklikleriyle ilişkilendiriliyor. Özellikle demir eksikliği, B12 vitamini yetersizliği ve çinko eksikliği tırnaklarda kırılma, incelme ve dalgalı bir görünümle kendini gösterebiliyor.

#5
Foto - Bu uyarıya kulak verilmeli: Dalgalı tırnak bakın neyin habercisi! Vücut böyle alarm veriyor...

Bunun yanı sıra yetersiz ve dengesiz beslenme de tırnak sağlığını doğrudan etkiliyor. Ancak her dalgalanma masum değil.

#6
Foto - Bu uyarıya kulak verilmeli: Dalgalı tırnak bakın neyin habercisi! Vücut böyle alarm veriyor...

Tırnak yüzeyinde görülen çukurcuklar (pitting), bazı cilt hastalıklarının habercisi olabilir. Özellikle sedef hastalığı (psoriasis) ve bazı romatizmal rahatsızlıklar tırnak yapısında belirgin bozulmalara yol açabiliyor. Enine ve derin çizgiler ise ağır enfeksiyonlar, yüksek ateşli hastalıklar veya ciddi stres dönemlerinden sonra ortaya çıkabiliyor.

