SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Harıl harıl çalışıyorlardı ve... Galatasaray şah Napoli mat! 'Ya şimdi ya hiç'
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Harıl harıl çalışıyorlardı ve... Galatasaray şah Napoli mat! 'Ya şimdi ya hiç'

Galatasaray'a gelen Hollandalı yıldız Noa Lang için kritik bir hamleye hazırlanıyor.

#1
Foto - Harıl harıl çalışıyorlardı ve... Galatasaray şah Napoli mat! 'Ya şimdi ya hiç'

İtalyan basını, Noa Lang transferinde Galatasaray’ın uyguladığı 'soğukkanlı' stratejiyi konuşuyor! Napoli’nin mali krizini fırsata çeviren sarı-kırmızılı yönetim, 'Ya şimdi ya hiç' restiyle İtalyan devini köşeye sıkıştırdı. Zorunlu satın alma maddesini sildiren sarı-kırmızılılar, Hollandalı yıldızı tamamen kendi inisiyatifindeki bir opsiyonla kadrosuna katarak transfer piyasasında ders verdi.

#2
Foto - Harıl harıl çalışıyorlardı ve... Galatasaray şah Napoli mat! 'Ya şimdi ya hiç'

Radio Marte'den Dario Sarnataro, Napoli yönetiminin transferde köşeye sıkıştığını savunarak, İtalyan kulübünün, maaş bütçesinde yer açmak ve acil nakit akışı sağlamak için Noa Lang'ı elden çıkarmaya mecbur kaldığını iddia etti. Galatasaray’ın süreci nasıl yönettiğine dair dikkat çeken detayları şu şekilde verdi:

#3
Foto - Harıl harıl çalışıyorlardı ve... Galatasaray şah Napoli mat! 'Ya şimdi ya hiç'

Galatasaray yönetimi, Napoli’nin ekonomik zorluklarını bilerek pazarlık masasına oturdu. Sarı-kırmızılılar, "Lang’ı ya şimdi verirsiniz ya da bu işten tamamen vazgeçeriz" diyerek İtalyan ekibini baskı altına aldı. Bu kararlı duruş, Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna’yı geri adım atmaya zorladı.

#4
Foto - Harıl harıl çalışıyorlardı ve... Galatasaray şah Napoli mat! 'Ya şimdi ya hiç'

Sarnataro’ya göre Galatasaray, masadan tam istediği şartlarla kalktı. Lang geçici olarak kadroya katıldı. Bu süreçte Okan Buruk'un çok istediği yıldız için yönetim hamleyi başlattı.

