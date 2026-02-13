  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İl başkanlığına çelenk bırakıldı! Şehrin kalkınmasına CHP takozluğu Tıbbi alanda önemi yok gibi duruyor ama gerçekte... Damla Sakızı Faydaları Nelerdir? Bu uyarıya kulak verilmeli: Dalgalı tırnak bakın neyin habercisi! Vücut böyle alarm veriyor... Çok ama çok şaşıracaksınız! Yoksa siz gerçekten yoğurt suyunu döküyor musunuz? İşte en sağlıklı meyve suyu: Vücuttaki iltihabı mıknatıs gibi çekiyor üstelik... Kulüplerin kasası doldu: İşte UEFA'dan en fazla gelir elde eden Türk takımı! Harıl harıl çalışıyorlardı ve... Galatasaray şah Napoli mat! 'Ya şimdi ya hiç' İstanbul gözden düştü: Dünya yıldızları o ile akın ediyor Ankara’nın küresel liderliği tescillendi! Hükümette göreve gelir gelmez Türkiye’den yardım istedi Bunu yapmayanın başlarına gelmeyen kalmayacak! Yeni kararlar almak zorundasınız...
Gündem
4
Yeniakit Publisher
İl başkanlığına çelenk bırakıldı! Şehrin kalkınmasına CHP takozluğu
Cem Kaya Giriş Tarihi:

İl başkanlığına çelenk bırakıldı! Şehrin kalkınmasına CHP takozluğu

Aydın'da hizmet bekleyen mahallelerin sesi olan bazı muhtarlar, Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde CHP'li üyelerin şehre yapılacak yatırımlara "ret" oyu vererek engel olmasını protesto etti. Şehrin kalkınmasına engel olan zihniyete karşı birleşen yaklaşık 50 muhtar, CHP İl Başkanlığı binası önüne gelerek tepkilerini dile getirdi.

#1
Foto - İl başkanlığına çelenk bırakıldı! Şehrin kalkınmasına CHP takozluğu

Yaklaşık 50 muhtar, "Aydın'da yatırımı engelleyen CHP'yi protesto ediyoruz. Aydınlı muhtarlar" yazılı siyah çelenkle CHP İl Başkanlığı önüne geldi. Koçarlı ilçesi Hacıhamzalar Mahallesi Muhtarı Seyhan Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aydın'ın muhtarları olarak siyaset yapmak için değil, mahallelerinin hakkını savunmak için toplandıklarını söyledi.

#2
Foto - İl başkanlığına çelenk bırakıldı! Şehrin kalkınmasına CHP takozluğu

Hizmetin önüne set çekildiğini öne süren Deniz, şöyle devam etti: "Dün Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, kameralar önünde 'Hizmete engel olmayız, ara verin komisyonda görüşelim' diyen Cumhuriyet Halk Partisi grubu, komisyon masasında önergelerin çoğuna ret oyu vererek gerçek yüzünü göstermiştir. Aydın'a yapılacak 1 milyar 500 milyon liralık dev yol yatırımlarına engel olmuşlardır. Köylerimize sıcak asfalt yapılmasına, İncirliova'dan Şehir Hastanesi'ne yeni yol bağlantısı kurulmasına, altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesine 'ret' diyerek Aydın halkının hizmetle buluşmasının önüne set çekmişlerdir. Siz siyaset uğruna yolların yapılmasına engel oluyorsunuz. Siz yatırımlara engel oluyorsunuz. 1,5 milyarlık yol yatırımı kararı reddedildi. CHP'liler hizmete 'hayır' dediler, yatırımları reddettiler. Meclis çoğunluklarına güvenerek Aydın'ın önünü tıkadılar."

#3
Foto - İl başkanlığına çelenk bırakıldı! Şehrin kalkınmasına CHP takozluğu

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Rıza Yörüyen de CHP İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, hizmete engel olmadıklarını, önceki meclis toplantılarında İller Bankası'ndan talep edilen kredilere onay verdiklerini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Enerjide İki Yeni Anlaşma Yolda! Irak ve Karadeniz’de Yeni Ortaklıklar Geliyor
Ekonomi

Enerjide İki Yeni Anlaşma Yolda! Irak ve Karadeniz’de Yeni Ortaklıklar Geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji alanında iki yeni anlaşma imzalayacaklarını duyurdu. Anlaşmalardan birinin Perş..
Arınç yine kızdırdı: Bu millet aziz değil! Uyanış, diriliş beklemeyin...
Gündem

Arınç yine kızdırdı: Bu millet aziz değil! Uyanış, diriliş beklemeyin...

AK Parti’nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç tepki çeken açıklamalarına devam ediyor. Katıldığı konferansta toplumun dindarlık..
MTTB Başkanı’ndan İsmail Saymaz’a tokat gibi cevap! ‘MTTB sizi rahatsız ediyorsa bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz!’
Siyaset

MTTB Başkanı’ndan İsmail Saymaz’a tokat gibi cevap! ‘MTTB sizi rahatsız ediyorsa bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz!’

CHP’lilerin yeni atanan iki bakanla ilgili hazımsızlıkları sürüyor. Halk TV ekranlarında, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Milli Türk Tale..
Meclis'ten geçti! Trafikte bunları yapan yandı: 280 bin lira cezası var
Gündem

Meclis'ten geçti! Trafikte bunları yapan yandı: 280 bin lira cezası var

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'te resmen kabul edildi. Birçok ihlale ağır yaptırımlar getir..
Kabinedeki değişim Ümit Özdağ’ın ayarlarını bozdu: Türk milletine en büyük kötülük!
Gündem

Kabinedeki değişim Ümit Özdağ’ın ayarlarını bozdu: Türk milletine en büyük kötülük!

Ümit Özdağ’ın İskilipli Atıf Hoca’nın mezarında anma programına katılıp dua okuduğu için ‘Vatana ihanetten yargılayacağım’ dediği Mustafa Çi..
A Milli Futbol Takımı ölüm grubuna düştü
Spor

A Milli Futbol Takımı ölüm grubuna düştü

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri kura çekiminin ardından belli oldu. Zor bir gruba düşen Türkiye, Fransa, İtalya ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23