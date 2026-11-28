TÜİK verileri ortaya koydu! Türkiye’nin en huzurlu 3 şehri belli oldu
Suç oranları, yaşam memnuniyeti, çevresel kalite ve sosyal uyum kriterleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmede Türkiye'nin en huzurlu üç şehri belirlendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Suç oranları, yaşam memnuniyeti, çevresel kalite ve sosyal uyum kriterleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmede Türkiye'nin en huzurlu üç şehri belirlendi.
Araştırma sonuçlarına göre doğayla iç içe yapısı ve sakin yaşam olanaklarıyla Muğla listenin ilk sırasında yer aldı. Muğla'yı Karadeniz'in doğal güzellikleri ve düşük suç oranlarıyla öne çıkan illeri Artvin ve Sinop takip etti.
Büyükşehirlerin yoğun trafiği, kalabalığı ve hızlı yaşam temposundan uzaklaşmak isteyenlerin yöneldiği şehirler merak konusu oldu.
Türkiye'de huzurlu bir yaşam arayanlar için hazırlanan araştırmada suç oranları, yaşam memnuniyeti, çevresel kalite ve sosyal uyum gibi kriterler değerlendirildi.
Listenin ilk sıralarında ise dikkat çeken şehirler yer aldı. 2025 yılında yayımlanan araştırmada Muğla, Türkiye'nin en huzurlu şehirleri arasında ilk sırada gösterildi.
Doğayla iç içe yaşamı, sahil ilçeleri ve sakin yaşam seçenekleriyle öne çıkan Muğla'yı Artvin ve Sinop takip etti. Listenin ilk üç sırasında yer alan şehirler şu şekilde: Muğla Artvin Sinop
Türkiye'nin güneybatısında bulunan Muğla, özellikle Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ilçeleriyle dikkat çekiyor.
Deniz, doğa ve daha sakin yaşam seçeneklerini bir arada sunan şehir, büyükşehirlerin yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenlerin tercihleri arasında bulunuyor.
Doğal güzellikleri, yeşil alanları ve daha düşük nüfus yoğunluğuyla öne çıkan Artvin, huzurlu yaşam arayanların dikkatini çeken şehirlerden biri oldu.
Karadeniz kıyısındaki Sinop ise sakin şehir yaşamı ve doğal güzellikleriyle listenin üst sıralarında yer aldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23