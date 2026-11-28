Formula 1 Türkiye Grand Prıx'si, 24 yarış arasında 150 bini aşkın ön kayıtla dünya takviminde ilk sırada
1-3 Ekim 2027’de TOSFED İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix’si, henüz bilet satışları başlamadan 150 bini aşkın ön kayıt başvurusu aldı. 2027 Formula 1 takvimindeki 24 yarış arasında en fazla ön kayıt alan organizasyon olan İstanbul’un gördüğü uluslararası ilgiye dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2027'de yapılacak olan Formula 1'e açık ara en fazla kayıt alan şehir İstanbul oldu.” dedi.