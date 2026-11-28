Formula 1 organizasyonuna yönelik yoğun ilginin Türkiye turizmi için önemli bir fırsat olduğunu belirten Bakan Ersoy, “Bunu Ege ve Antalya gibi daha geniş destinasyonlara yaymayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bir hafta erken gelin ya da tatilinizi bir hafta uzatın, Antalya ve Bodrum'u görün.” dedi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin, Türkiye'nin uluslararası tanıtımına ve turizm hareketliliğine katkı sağlaması, İstanbul'un yanı sıra farklı turizm destinasyonlarına yönelik ziyaretçi ilgisini artırması hedefleniyor.