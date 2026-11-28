Program kapsamında pilot ve bakım personelinin eğitimlerine başlanırken M-346 PAN'a yönelik yeni akrobasi gösteri programı üzerinde de çalışmalar yürütülüyor. Program, uçakların yanı sıra teknik ve lojistik destek hizmetleri ile pilot ve bakım personeline yönelik eğitim ve simülasyon sistemlerini de kapsıyor. Frecce Tricolori akrobasi timinin görev yaptığı Rivolto Hava Üssü'nün altyapısı da yeni uçaklara uygun hâle getirilecek.