Baykar'ın ortağı yine yaptığı yapacağını: M-346 PAN'ı sığınaktan çıkardılar
Türkiye'nin savunma devi Baykar ile önemli ortaklıklara imza atan İtalyan Leonardo'dan kritik bir hamle geldi. İtalyanlar M-346 PAN'ı kamuoyu önüne çıkardı.
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Türkiye'nin savunma devi Baykar ile önemli ortaklıklara imza atan İtalyan Leonardo'dan kritik bir hamle geldi. İtalyanlar M-346 PAN'ı kamuoyu önüne çıkardı.
İtalyan savunma ve havacılık şirketi Leonardo, İtalya Hava Kuvvetlerinin Frecce Tricolori akrobasi timi için geliştirilen ilk M-346 PAN jet eğitim uçağını üretim hattından çıkardı.
Test faaliyetlerine başlanan M-346 PAN, İtalya'nın Frecce Tricolori akrobasi timinin 40 yılı aşkın süredir kullandığı MB-339 PAN jet eğitim uçaklarının yerini alacak.
M-346 ileri jet eğitim uçağı temel alınarak geliştirilen M-346 PAN, standart platformun aviyonik ve dijital uçuş kontrol sistemlerini korurken akrobasi görevlerine yönelik çeşitli değişiklikler içeriyor. Bu kapsamda uçağın kokpit ve uçuş kontrol sistemlerinde değişiklikler yapılırken platforma duman üretim sistemi, canlı görüntü aktarım ekipmanları, ilave yakıt tankları ve entegre biniş merdiveni eklendi. Uçağın dış görünümü ve boyama tasarımı ise İtalyan tasarım şirketi Pininfarina tarafından hazırlandı. 15 adet M-346 PAN teslim
Program kapsamında pilot ve bakım personelinin eğitimlerine başlanırken M-346 PAN'a yönelik yeni akrobasi gösteri programı üzerinde de çalışmalar yürütülüyor. Program, uçakların yanı sıra teknik ve lojistik destek hizmetleri ile pilot ve bakım personeline yönelik eğitim ve simülasyon sistemlerini de kapsıyor. Frecce Tricolori akrobasi timinin görev yaptığı Rivolto Hava Üssü'nün altyapısı da yeni uçaklara uygun hâle getirilecek.
Leonardo CEO'su ve Genel Müdürü Lorenzo Mariani, program kapsamında ulaşılan aşamaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
Bu program, Leonardo ve İtalya için büyük bir başarıyı temsil ediyor. İtalya Hava Kuvvetleri ve İtalya Savunma Bakanlığı ile yakın iş birliğimiz, bu önemli kilometre taşına ulaşmamızı ve gelecekteki başarıların temellerini atmamızı sağladı.
Leonardo Uçak Bölümü Genel Müdürü Stefano Bortoli ise M-346'nın jet eğitim ve çok rollü görevlerin yanı sıra akrobasi timlerine yönelik uluslararası satış ve endüstriyel iş birliği fırsatları açısından güçlü bir konuma ulaştığını belirtti. KAYNAK: GDH HABER
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