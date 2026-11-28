Altın fiyatları tersine döndü: 2027 için dikkat çeken tahmin
İslam Memiş, bir inip bir çıkan altının geleceğine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İslam Memiş, bir inip bir çıkan altının geleceğine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.
Aldığın fiyatları geçtiğimiz hafta 13 ayın en düşük seviyesini gördü.
Bunun ardından başlayan yükseliş yatırımcıyı heyecanlandırdı. Altında gidişat nasıl olacak?
Memiş ''2027 yılında altının bugünkü seviyelerinin üzerine çıkmasını bekliyoruz ancak dalgalanmalar devam edecek.'' ifadelerini kullandı.
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