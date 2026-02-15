Trump’ın ismi verildi, Türkiye kilit ülke seçildi! İlham Aliyev, şaha kaldıracak “Orta Koridor” müjdesini duyurdu

TRIPP'in mevcut ABD yönetimi ve gelecekteki yönetimler için de çok önemli olacağını belirten Aliyev, "Eğer bu koridor yönetim için böyle önemli olmasaydı, ABD Başkanı kendi adını vermezdi. Onun adının verilmesi bunun hayata geçirileceği anlamına gelmektedir ve bu oldu. Biz tamamen eminiz ki ABD bunun bir parçası olacaktır. Elimizdeki bilgilere göre ABD ve Ermenistan, fiziki inşaat çalışmalarını yürütecek ve yatırımları çekecek bir şirket kurmak istiyor. Açık kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre hisselerin yüzde 76'sı ABD'ye ait olacak, kalan kısmı ise Ermenistan'a ait olacak. Bu ilk 49 yıl boyunca böyle olacaktır. Daha sonra sonraki 49 yıllık dönemde eğer bu format işlevsel olursa, bu bir asır boyunca yürürlükte kalacaktır. İkincisi, haklı olarak belirttiniz ki ABD'nin bağlantı projelerine farklı yaklaşımları vardır ve yalnızca Başkan Trump iktidara geldikten sonra büyük bir ilginin oluştuğuna tanık olduk.