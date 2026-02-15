Trump’ın ismi verildi, Türkiye kilit ülke seçildi! İlham Aliyev, şaha kaldıracak “Orta Koridor” müjdesini duyurdu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Münih'te katıldığı panelde Orta Koridor'a alternatif olacak ve bölgedeki siyasi-ekonomik dengeleri kökten değiştirecek Nahçıvan hamlesini açıkladı. "Trump Uluslararası Barış ve Refah Yolu" (TRIPP) projesinin hayata geçmesiyle Çin'den başlayan hattın Türkiye üzerinden Avrupa'ya kesintisiz bağlanacağını belirten Aliyev, bu projenin Ermenistan ile kalıcı barışın temeli olacağını vurguladı. ABD'nin de aktif olarak içinde yer alacağı bu yeni koridor, Güney Kafkasya'yı küresel ticaretin merkez üssü haline getirmeyi hedefliyor.