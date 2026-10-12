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Suudi Arabistan havadan bomba yağdırdı

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AA Giriş Tarihi:

Suudi Arabistan havadan bomba yağdırdı

Yemen'deki İran destekli Husiler yaptıkları açıklamada "Suudi Arabistan son 24 saatte 119 hava saldırısı düzenledi" ifadelerine yer verdi.

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Foto - Suudi Arabistan havadan bomba yağdırdı

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi. Seri, Yemen'in Sana, el-Cevf, Taiz, Saada, Marib, Lahic, el-Beyda ve İbb vilayetlerine son 24 saatte Suudi Arabistan tarafından 119 hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

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Foto - Suudi Arabistan havadan bomba yağdırdı

Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu can kayıplarının yaşandığını ileri süren Seri, gerilimin tırmanmasından bu yana Suudi Arabistan'ın düzenlediği hava saldırılarının sayısının 2 bin 177'ye çıktığını ifade etti.

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Foto - Suudi Arabistan havadan bomba yağdırdı

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

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Foto - Suudi Arabistan havadan bomba yağdırdı

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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Yorumlar

Hakk

Yanlış hedef alıyorlar ama yemen ama suud, asıl hedef İtrail olmalı. İtrail yok edildikten sonra yine birbiriniz ile güreş yapın antrenman sayılır
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