2021-10-17 21:13:07 Trabzonspor zirvenin yeni sahibi oldu
Süper Lig'in 9. haftasındaki dev mücadelede Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.
Süper Lig'in 9. haftasındaki dev mücadelede Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan dev karşılaşmada Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bordo Mavili ekip 3-1'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe'nin golü 3. dakikada Rossi'den gelirken Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada frikikten ve 87. dakikadan penaltıdan Bakasetas ile 90'da Yusuf Sarı kaydetti. Fenerbahçe'de Güney Koreli stoper Kim Min Jae 23. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe 19 puanda kalırken Trabzonspor 21 puana yükseldi ve Süper Lig'de zirveye yerleşti. Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.
Puan durumu 1- Trabzonspor - 21 2- Fenerbahçe - 19 3- Beşiktaş - 17 4- Karagümrük - 17 5- Galatasaray - 17
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