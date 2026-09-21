Galatasaray'da 4-0'lık Trabzonspor hezimeti sonrası gözler Mali Genel Kurul'da olacak...

Fotospor'a göre; Ekim ayında yapılması planlanan genel kurulda sorumluluğun tek taraflı olarak Teknik Direktör Okan Buruk'a yüklenmesi, genel kurulda hem teknik ekibi savunan hem de yönetimin bu tutumunu eleştiren farklı görüşlerin çatışmasına yol açabilir. Genel kurulun milli arada yapılacak olması, yönetimin alacağı saha içi veya idari kararların duyurulması ya da meşrulaştırılması için bir platforma dönüşebilir.