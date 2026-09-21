Galatasaray'da 4-0'lık Trabzonspor hezimeti sonrası gözler Mali Genel Kurul'da olacak...
Galatasaray'da gözler Trabzonspor hezimeti sonrası mali genel kurula çevrildi.
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Galatasaray'da gözler Trabzonspor hezimeti sonrası mali genel kurula çevrildi.
Trabzonspor hezimeti ve Okan Buruk'un 'koltuğun tehlike altında' uyarılarının arasında milli arada yapılan Mali Genel Kurul'un seyri çok sıcak geçecek gibi duruyor. Galatasaray yönetiminin sunacağı mali bilançoların ikna ediciliğine, idari ve sportif krizin nasıl yönetileceğine bağlı olarak oldukça hareketli bir mali genel kurul bizleri bekliyor.
Galatasaray'ın Mali Genel Kurulu, 4-0'lık Trabzonspor yenilgisi gölgesinde milli arada yapılacak…
Mali Genel Kurul; Başkan Dursun Özbek ve Galatasaray yönetimi için çok zorlu geçecek. Trabzonspor yenilgisinin hemen ardından baş sorumlunun Okan Buruk olarak ilan edilmesi ise yönetimin şimdiden savunmasını hazırladığı şeklinde yorumlanmaya başlandı.
Özbek, son Divan Kurulunda "Aldığımız oyuncuları daha önce alsaydık 50 milyon Euro daha fazla öderdik." diyerek aslında kendisine bir kalkan kurmuştu. Ancak şu anda sosyal medyaya yayılan "Biz elimizden geleni yaptık, hocanın istediği oyuncuları aldık. Top onda." anlamına gelen iddialar, Mali Genel Kurula hazırlık gibi.
Başkan Dursun Özbek'in Divan Kurulunda dile getirdiği "Oyuncuları daha önce alsaydık 50 milyon Euro daha fazla öderdik." savunması, üyelere sunulacak ana ekonomik argümanlardan biri olacak. Harcanan yüksek bonservis ve maaş bütçelerine rağmen sahada alınan sonuçlar, muhalif üyeler tarafından yönetime sert bir eleştiri olarak yöneltilecek.
Genel kurullarda mali ibrada genellikle sıkıntı yaşanmasa da saha sonuçlarının etkisiyle idari ibra süreçlerinde ve gündem dışı konuşmalarda yönetim sert tepkilerle karşılaşacak.
Eleştirilerin dozunun artması durumunda muhalefet kanadından erken seçim talepleri bile gündeme taşınabilir.
Fotospor'a göre; Ekim ayında yapılması planlanan genel kurulda sorumluluğun tek taraflı olarak Teknik Direktör Okan Buruk'a yüklenmesi, genel kurulda hem teknik ekibi savunan hem de yönetimin bu tutumunu eleştiren farklı görüşlerin çatışmasına yol açabilir. Genel kurulun milli arada yapılacak olması, yönetimin alacağı saha içi veya idari kararların duyurulması ya da meşrulaştırılması için bir platforma dönüşebilir.
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