SON DAKİKA
Onca tehdit ve yaptırım işe yaramadı! 2 bölgeyi işgal ettiler
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Onca tehdit ve yaptırım işe yaramadı! 2 bölgeyi işgal ettiler

Avrupa ve Amerika'nın onca yaptırımına rağmen Ukrayna'ya karşı savaşa tam gaz devam eden Rusya, Sumi ve Harkiv bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Ukrayna'da 2 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey askeri grubu birlikleri, Sumi bölgesinde Sidorovka yerleşim yeri üzerinde kontrolü sağladı.

Batı askeri grubu birlikleri de Harkiv bölgesindeki Gluşovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi."

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Çugunovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.

