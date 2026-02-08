  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Onca tehdit ve yaptırım işe yaramadı! 2 bölgeyi işgal ettiler Bursa'da korkunç olay! Sahile ceset vurdu Yürürken bir anda yere yığıldı! Sağlık görevlileri böyle müdahale etti! Teşkilat dizisinde ses getirecek bölüm! Reytingler patlayacak: Silahlı saldırıyı kim yaptı? Türkiye'nin en genç illeri belli oldu! Doğu illeri listeye damga vurdu! Şehirler birbirine yüksek hızda bağlanacak! 2 kent arası seyahat süresi yüzde 280 kısalıyor AK Parti'den CHP'ye geçen şehirde şaşırtmayan görüntü: En ufak yağışta her yeri sel bastı Tütünü bırakmada ilginç tablo! Kadınlar erkekleri fena solladı Sürücülere sıkı takip: Yapmayana 80 bin TL ceza! 'Bal' gibi ihracat
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Bursa'da korkunç olay! Sahile ceset vurdu
IHA Giriş Tarihi:

Bursa'da korkunç olay! Sahile ceset vurdu

Bursa, Gemlik'ten gelen haber tüyler ürpertti.

#1
Foto - Bursa'da korkunç olay! Sahile ceset vurdu

İHA'nın haberine göre, Gemlik Körfezi açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu.

#2
Foto - Bursa'da korkunç olay! Sahile ceset vurdu

Edinilen bilgiye göre, denizde hareketsiz halde bulunan ve yaklaşık 45-50 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek şahsın cesedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı DEGAK Özel Timi Komutanlığı ekiplerince denizden çıkarıldı.

#3
Foto - Bursa'da korkunç olay! Sahile ceset vurdu

Ekipler tarafından karaya alınan ceset, Gemlik İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı önüne getirildi.

#4
Foto - Bursa'da korkunç olay! Sahile ceset vurdu

Olay yerine gelen nöbetçi savcının yaptığı incelemenin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gemiden Gemiye Transfer ve Ham Petrol Yüklemesi Yapılabilen Dünyadaki Tek Terminal
Ekonomi

Gemiden Gemiye Transfer ve Ham Petrol Yüklemesi Yapılabilen Dünyadaki Tek Terminal

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu BOTAŞ’ın işlettiği Hatay’daki Dörtyol Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (..
Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!
Gündem

Yeşilçam'ın "Afacan"ı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında: Menderes UTKU tutuklandı!

İstanbul’un göbeği BEBEK’te "spor salonu" maskesi altında yürütülen ahlaksızlık operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Yeşilçam filmlerinde..
Ülkenin lideri az önce açıkladı: Füze ve İHA'larla yoğun hava saldırısına uğradık
Gündem

Ülkenin lideri az önce açıkladı: Füze ve İHA'larla yoğun hava saldırısına uğradık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaş halinde oldukları Rusya ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Zelensk, ateşkese Rusya..
Epstein Bataklığında Korkunç İtiraflar! ‘Babam ve arkadaşları özel bölgelerime vuruyorlar’
Gündem

Epstein Bataklığında Korkunç İtiraflar! ‘Babam ve arkadaşları özel bölgelerime vuruyorlar’

Dünya gündemini sarsan Epstein skandalı, her geçen gün yeni bir vahşeti gün yüzüne çıkarıyor. Kirli ellerin ve sapkın zihniyetlerin kurbanı ..
Siyonizm’in hizmetkarları Umman Denizi'nde buluştu: Uçak gemisinde şer ittifakı
Gündem

Siyonizm’in hizmetkarları Umman Denizi'nde buluştu: Uçak gemisinde şer ittifakı

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve WITKOFF ile Donald TRUMP'ın damadı ve Siyonist lobilerin sadık destekçisi Jared KUSHNER, Umman Deniz..
CHP Sultandağı İlçe Başkanı’ndan vatandaşa hakaret Sosyal medya üzerinden böyle tehdit etti
Gündem

CHP Sultandağı İlçe Başkanı’ndan vatandaşa hakaret Sosyal medya üzerinden böyle tehdit etti

Geçtiğimi günlerde CHP’li Keçiören Belediyesi’nde patlak veren belediye personeline şiddet uygulanması gündemdeki yerini korurken bir skanda..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23