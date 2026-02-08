AK Parti'den CHP'ye geçen şehirde şaşırtmayan görüntü: En ufak yağışta her yeri sel bastı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, öğlen saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle yollar göle döndü, evlerin bodrum katlarını su bastı.
Burhaniye’de öğlen saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Sürücüler, araçları ile suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Diğer yandan belediye ekipleri, yollarda biriken suları tahliye ekmek için çalışma yaptı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yönetimi 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde AK Parti’den CHP’ye geçmişti. Burhaniye ise geçmiş dönemde de CHP’deydi. Şimdi de Burhaniye’yi CHP’li Ali Kemal Deveciler yönetiyor.
