SON DAKİKA
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
AK Parti'den CHP'ye geçen şehirde şaşırtmayan görüntü: En ufak yağışta her yeri sel bastı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AK Parti'den CHP'ye geçen şehirde şaşırtmayan görüntü: En ufak yağışta her yeri sel bastı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, öğlen saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle yollar göle döndü, evlerin bodrum katlarını su bastı.

#1
Burhaniye'de öğlen saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Burhaniye’de öğlen saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

#2
Sürücüler, araçları ile suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Sürücüler, araçları ile suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

#3
Diğer yandan belediye ekipleri, yollarda biriken suları tahliye ekmek için çalışma yaptı.

Diğer yandan belediye ekipleri, yollarda biriken suları tahliye ekmek için çalışma yaptı.

#4
Foto - AK Parti'den CHP'ye geçen şehirde şaşırtmayan görüntü: En ufak yağışta her yeri sel bastı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yönetimi 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde AK Parti’den CHP’ye geçmişti. Burhaniye ise geçmiş dönemde de CHP’deydi. Şimdi de Burhaniye’yi CHP’li Ali Kemal Deveciler yönetiyor.

