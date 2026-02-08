Şehirler birbirine yüksek hızda bağlanacak! 2 kent arası seyahat süresi yüzde 280 kısalıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projesinin tamamlanmasıyla 361 kilometre olan mevcut yolun 312,5 kilometreye düşeceğini belirterek, “6 saat 23 dakika olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz” dedi.