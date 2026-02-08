Şehirler birbirine yüksek hızda bağlanacak! 2 kent arası seyahat süresi yüzde 280 kısalıyor

“Mersin-Gaziantep Arasında Seyahat Süresini ise 2 Saat 15 Dakikaya Düşüreceğiz” Projemizin tamamlanmasıyla; Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası mevcutta 361 km olan mesafeyi yük için yüksek standarda ve yolcu treni için 200 km hıza uygun olarak yeniden inşa ediyoruz. Yeni durumda yolu 312,5 km’ye ve Mersin-Gaziantep arasında 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini ise 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 km tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu.