Ve Arda Güler geri dönüyor: Şok sakatlık sonrası sürpriz artık kapıda! Haydi hayırlısı

"Bellingham’ın bir ay boyunca sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek olması ve Valverde’nin yeniden orta sahaya dönme ihtimaliyle birlikte, Güler’in önünde birkaç hafta önce kendisine kapalı olan bir ufuk açılıyor. O on numara pozisyonu… Orta sahanın kalabalığı ile rakibin son savunma hattı arasındaki o boşluk. Adeta çok özlediği bir krallık.