  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan tüm dünyayı şaşkına çeviren 'atom bombası' çıkışı Serotonin ve... Hastayım diye bol bol tüketmeyin! Kışın en çok kilo aldıran hata, tatlı krizine dönüyor Sonunda karar çıktı ve... Fenerbahçe Talisca'nın imzasını açıkladı Ve Arda Güler geri dönüyor: Şok sakatlık sonrası sürpriz artık kapıda! Haydi hayırlısı Flaş gelişme yaşanacak gibi: Icardi'yi sezon sonunda tutabilene aşk olsun! Hayati uyarılar: 'Kanserden korunmak mümkün' dedi ve ekledi... Uzman isimden net açıklama: Haftalarca süren ishal ve karın ağrısına dikkat Bunu yapın! Yemekten sonra sadece 15 dakika! Besinlerin vücutta yağa dönüşmesini engelleyen basit yöntem Fenerbahçe'nin eski hocası öve öve bitiremedi! 'Kariyerinin en iyi döneminde'
Dünya
6
Yeniakit Publisher
İran'dan tüm dünyayı şaşkına çeviren 'atom bombası' çıkışı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran'dan tüm dünyayı şaşkına çeviren 'atom bombası' çıkışı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın nükleer programına ilişkin soru ve tereddütlerin yalnızca diplomasiyle giderilebileceğini belirterek, "Müzakereden başka bir yol yok" dedi. 'İran'ın atom bombası var mı' sorusuna yanıt verirken, zenginleştirilmiş uranyum çalışmalarına atıfta bulunan Arakçi, "Kimse, sadece kendi istediği için bize sen buna sahip olmamalısın diyemez. Bu, yıllardır izlediğimiz yolun temelidir" ifadelerini kullandı.

1
#1
Foto - İran'dan tüm dünyayı şaşkına çeviren 'atom bombası' çıkışı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran'daki Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde düzenlenen İran Dış Politikası ve Dış İlişkiler Tarihi Kongresi'nde konuştu.

#2
Foto - İran'dan tüm dünyayı şaşkına çeviren 'atom bombası' çıkışı

Arakçi yaptığı konuşmada, İran'ın nükleer programı, uranyum zenginleştirme hakkı, ABD ile yürütülen müzakere süreci ve Washington'un bölgedeki askeri baskısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın nükleer programı için büyük bedeller ödediğini vurgulayan Arakçi, "Bu bedel, ülkenin ihtiyaçlarıyla uyumludur. Zenginleştirme ve nükleer program tarım, sağlık ve diğer alanlardaki ihtiyaçları karşılamaktadır. Aynı zamanda gelecekteki nükleer yakıt ihtiyacı ve nükleer santral hedefi açısından da zorunludur. Bu konuya bağımsızlık ve onur açısından bakıyorum. Zenginleştirmede ısrar etmemizin ve savaş dayatılsa bile vazgeçmememizin nedeni, kimsenin bize neye sahip olup olmayacağımızı dikte edememesidir. Bu, tahakkümün reddi ilkesine dayanır. Zenginleştirme hakkı bize aittir ve bu hakkı kullanıp kullanmamak da bizim kararımızdır" dedi.

#3
Foto - İran'dan tüm dünyayı şaşkına çeviren 'atom bombası' çıkışı

Arakçi, yıllardır kendilerine "Zenginleştirme yapma hakkınız yok, zenginleştirme sıfır olmalı" denildiğini belirterek, "Gerekçe olarak da endişeli olduklarını söylüyorlar. Eğer endişeniz varsa, biz bu endişeleri gidermeye hazırız. Eğer sorunuz varsa yanıt veririz, güven yoksa güven inşa ederiz. Ancak hiç kimse, sadece kendi istediği için bize sen buna sahip olmamalısın diyemez. Bu, yıllardır izlediğimiz yolun temelidir. Zenginleştirme elbette önemliydi ancak asıl önemli olan, İran'ın kimseden talimat almadığını ve hiçbir gücün baskısını kabul etmediğini göstermesiydi" dedi.

#4
Foto - İran'dan tüm dünyayı şaşkına çeviren 'atom bombası' çıkışı

Bu direnci büyük bedellerle kazandıklarını söyleyen Arakçi, "Ancak bu hakkımızdan vazgeçersek, ülke için bedeli çok daha ağır olur. 12 günlük savaşta eğer direnmeseydik ve onların taleplerine boyun eğseydik, İran'ın bir şey istendiğinde ve vermediğinde iki füze ve birkaç saldırıyla teslim alınabileceği algısını tarihe utanç verici bir şekilde yazdırmış olurduk. İran halkının teslim olmayacağı 12 günlük savaşta kanıtlandı. Savaşın üçüncü gününde kayıtsız şartsız teslimiyet diyenler, 12'nci gün kayıtsız şartsız ateşkes mesajı gönderdiler. Çünkü biz korkmadık ve direndik" ifadelerini kullandı."

#5
Foto - İran'dan tüm dünyayı şaşkına çeviren 'atom bombası' çıkışı

İran'ın barışçıl nükleer programına ilişkin soru veya tereddüt olması halinde yanıt vermeye hazır olduklarını yineleyen Arakçi, "Belirsizlikleri gideririz. Bunun yolu da yalnızca diplomasiden geçmektedir. Diğer yöntemler sonuç vermedi. Bu nedenle müzakereden başka bir yol yok. Müzakereler ancak İran halkının hakkının kabul edilmesi, bu hakka saygı gösterilmesi ve bizim de hakkımızı kullanabilmemiz halinde sonuç verecektir. Biz kimsenin hakkımızı tanımasını istemiyoruz çünkü hakkımız resmi ve zaten var. Biz yalnızca hakkımıza saygı duyulmasını istiyoruz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

...

hangi dağda kurt öldü de müzakereye ikna oldunuz?

Enver Yüksel

Bravo İRAN kutluyorum sizi !! Resmen korktular ! 12 günlük savaşta lanetli israil resmen yalvardı ABD,ye söyleyin İRAN dursun diye bu itler bundan anlar !! Haaaa eğer savaş faln çıkarsa eliniz,de ne kadar füze , bomba , mühimmat var ise hepsini ama hepsini israil,e atın bırakın ABD yi !!! İsrail,e saldırın bakın savaş nasıl iki günde bitecek !!!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Gemiden Gemiye Transfer ve Ham Petrol Yüklemesi Yapılabilen Dünyadaki Tek Terminal
Ekonomi

Gemiden Gemiye Transfer ve Ham Petrol Yüklemesi Yapılabilen Dünyadaki Tek Terminal

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu BOTAŞ’ın işlettiği Hatay’daki Dörtyol Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (..
ODTÜ kürsüsünden İslam'a aleni saldırı! Profesör kılıklı şahıs haddini aştı: 2 bin yıllık vahiyle aklınca alay etti
Gündem

ODTÜ kürsüsünden İslam'a aleni saldırı! Profesör kılıklı şahıs haddini aştı: 2 bin yıllık vahiyle aklınca alay etti

Milletin değerlerinden kopuk, Batı'nın kokuşmuş materyalist zihniyetiyle zehirlenmiş sözde bilim insanları, mukaddesatımıza dil uzatmaya dev..
Domuza çarşaf giydiren müptezele gözaltı
Gündem

Domuza çarşaf giydiren müptezele gözaltı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sosyal medya hesabından kadın çarşafı giydirilmiş domuz görseli paylaşan Onur Kılınç isimli alçak müptezel "Halk..
Dünyayı bu ahlaksız mı yönetecek? ABD Başkanı Trump’tan kameralar önünde rezalet!
Gündem

Dünyayı bu ahlaksız mı yönetecek? ABD Başkanı Trump’tan kameralar önünde rezalet!

Siyaset dünyası bir kez daha "ahlak" ve "sapkınlık" tartışmalarıyla çalkalanıyor. Epstein davasının karanlık koridorlarında adı sıkça anılan..
İş arayanlar müjde! İŞKUR 2026’nın dev listesini ilan etti: Bu mesleklerde kapış kapış eleman aranıyor!
Ekonomi

İş arayanlar müjde! İŞKUR 2026’nın dev listesini ilan etti: Bu mesleklerde kapış kapış eleman aranıyor!

İŞKUR’un 2026 yılı Ocak ayı verileri, iş dünyasındaki hareketliliği gözler önüne serdi. Yeni yılın ilk ayında 118 bini aşkın vatandaşımız iş..
Epstein Bataklığında Korkunç İtiraflar! ‘Babam ve arkadaşları özel bölgelerime vuruyorlar’
Gündem

Epstein Bataklığında Korkunç İtiraflar! ‘Babam ve arkadaşları özel bölgelerime vuruyorlar’

Dünya gündemini sarsan Epstein skandalı, her geçen gün yeni bir vahşeti gün yüzüne çıkarıyor. Kirli ellerin ve sapkın zihniyetlerin kurbanı ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23