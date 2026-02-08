İran'dan tüm dünyayı şaşkına çeviren 'atom bombası' çıkışı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın nükleer programına ilişkin soru ve tereddütlerin yalnızca diplomasiyle giderilebileceğini belirterek, "Müzakereden başka bir yol yok" dedi. 'İran'ın atom bombası var mı' sorusuna yanıt verirken, zenginleştirilmiş uranyum çalışmalarına atıfta bulunan Arakçi, "Kimse, sadece kendi istediği için bize sen buna sahip olmamalısın diyemez. Bu, yıllardır izlediğimiz yolun temelidir" ifadelerini kullandı.