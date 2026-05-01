Savaş gemisi saatlerce devre dışı kaldı: Kontrol kaybı yaşandı
ABD Donanması’na ait güdümlü füze destroyeri USS Higgins, saatlerce devre dışı kalarak kontrol kaybı yaşadı.

ABD’li bir savunma yetkilisinin açıklamasına göre, ABD Donanması’na ait bir savaş gemisi Hint-Pasifik’te saatlerce güç kaybı yaşadı.

Donanma tarafından yapılan açıklamada, olayın geminin elektrik sisteminde meydana gelen bir “mühendislik arızasından” kaynaklandığı belirtildi. Yaklaşık 300 mürettebatın bulunduğu güdümlü füze destroyeri USS Higgins’in bu süreçte denizde “çaresiz” kaldığı ifade edildi.

ABD 7. Filo Sözcüsü Komutan Matthew Comer, “gemi genelinde güç kaybı yaşandığını” açıkladı. İlk bulgulara göre elektrik arızasının yangına neden olmuş olabileceği aktarıldı. Comer, gemide güç ve itki sistemlerinin daha sonra yeniden devreye alındığını belirtti.

Bir savunma yetkilisi ise arızanın “saatlerce” sürdüğünü söyledi. Uzmanlara göre bu süre, geminin denizde hareket kabiliyetini kaybetmesi açısından kritik önemde. Eski ABD Donanması kaptanı Carl Schuster, “Gemi çaresiz, elektronik olarak kör ve hareketsiz kalır” değerlendirmesinde bulundu. Acil durum dizel jeneratörlerinin ise yalnızca iletişim ve klima gibi temel sistemlere enerji sağlayabildiği ifade edildi.

1999’da hizmete giren USS Higgins, Japonya’nın Yokosuka kentinde konuşlu bulunuyor. Arleigh Burke sınıfı destroyerler, ABD Donanması yüzey filosunun bel kemiğini oluşturuyor ve hizmette 70’ten fazla gemi bulunuyor. Yaklaşık 154 metre uzunluğunda ve 8 bin 200 tonun üzerinde deplasmana sahip olan Higgins, Aegis savaş sistemiyle donatılmış olup Tomahawk dahil çeşitli füzeleri fırlatabiliyor.

Öte yandan geçen ay ABD Donanması’na ait uçak gemisi USS Gerald R. Ford’da çamaşırhane bölümünde yangın çıkmıştı. 12 Mart’ta meydana gelen olayın muharebe kaynaklı olmadığı açıklanırken, iki denizcinin hayati tehlike oluşturmayan şekilde yaralandığı bildirilmişti.

Türkiye'den İsrail'in uykusunu kaçıracak haber
Gündem

Türkiye'den İsrail'in uykusunu kaçıracak haber

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından terör devleti İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldı. ..
Özgür Özel'e güvenen bankamatik faresinin hazin sonu! Dün rozet töreni bugün kapı dışarı
Gündem

Özgür Özel'e güvenen bankamatik faresinin hazin sonu! Dün rozet töreni bugün kapı dışarı

Bankamatik faresi Arif Kocabıyık, kendisine dün rozet takan CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından bugün kapı dışarı edildi.

Daha önce de 5 bin liralık purosu ile gündeme gelmişti! Halkçı Ali Mahir'den lüks yatta rakılı tatile savunma
Gündem

Daha önce de 5 bin liralık purosu ile gündeme gelmişti! Halkçı Ali Mahir'den lüks yatta rakılı tatile savunma

Daha önce tanesini 5 bin liraya tüttürdüğü purosu ile gündeme gelen CHP’nin sözde halkçı milletvekili Ali Mahir Başarır, lüks yatta rakılı t..
İranlı Yahudiler bakın ne yaptı!
Dünya

İranlı Yahudiler bakın ne yaptı!

İran’daki Yahudi cemaatinin lideri, Mücteba Hamaney’e bağlılık ilan ederek ülke içindeki birlik ve “direniş” vurgusunu öne çıkardı. ..
Savaş yeniden mi başlıyor? BAE'nin çağrısı şüphe uyandırdı
Dünya

Savaş yeniden mi başlıyor? BAE'nin çağrısı şüphe uyandırdı

Birleşik Arap Emirlikleri, bölgedeki gelişmeler nedeniyle vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak’a seyahat etmesini yasakladı. Bu ülkelerde bu..
Ukrayna'dan Rusya'nın can damarına saldırı!
Dünya

Ukrayna'dan Rusya'nın can damarına saldırı!

Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki Tuapse kentinde, insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının ardından limanda yangın çıktı. Yetkililer,..
