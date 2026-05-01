Kapsaisin miktarının doz aşımı... Acı biber bağımlılarını üzen araştırma: O hastalığı tetikliyor
Acı biber bağımlılarını üzen araştırma belli oldu.
Acı biber bağımlılarını üzen araştırma belli oldu.
Geleneksel sofraların vazgeçilmezi olan acı biberin sağlığa faydaları sıkça konuşulsa da, yeni bilimsel araştırmalar dikkat çekici bir uyarıyı gündeme taşıdı. Yapılan son çalışmalar, aşırı miktarda ve kontrolsüz acı tüketiminin, sindirim sisteminde yarattığı kronik tahriş nedeniyle kanserli hücrelerin yayılımını tetikleyebileceğini ortaya koyuyor.
Özellikle uzun süreli tüketimin vücut üzerindeki etkileri, sağlık dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Bilim dünyası, beslenme alışkanlıkları ve kanser riski arasındaki ilişkiyi mercek altına alan çarpıcı bir bulguya imza attı.
Yayımlanan son raporlara göre, yoğun acı biber tüketimi sanıldığı kadar masum olmayabilir.
Araştırmacılar, kapsaisin miktarının doz aşımına uğramasının sindirim kanalında kalıcı bir deformasyona ve kronik irritasyona (tahrişe) yol açtığını, bu durumun ise kanser hücrelerinin gelişimini destekleyen uygun bir zemin hazırladığını saptadı.
Uzmanlar, özellikle sindirim sistemi sağlığını korumak adına acı tüketiminde "denge" faktörünün hayati önem taşıdığının altını çiziyor.
Araştırmacılar, acı biber tüketimi ile mide ve bağırsak sistemi kanserleri arasındaki olası ilişkiyi incelemek amacıyla 14 ayrı çalışmayı analiz etti.
Toplamda 11 bini aşkın katılımcıyı ve 5 binden fazla kanser vakasını kapsayan bu geniş değerlendirme dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.
Elde edilen verilere göre, acı biberi çok fazla tüketen bireylerde sindirim sistemi kanserlerine yakalanma olasılığı, düşük tüketim grubuna kıyasla yaklaşık d daha yüksek.
Ayrıca, yüksek tüketimin yemek borusu kanseri riskini yaklaşık üç kat artırdığı tespit edildi.
