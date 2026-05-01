  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gönül Dağı veda ediyor: Tarih belli oldu Katar kraliyet ailesi için yaptırılan dev malikane satışa çıkarıldı: Fiyatı tam anlamıyla olay Kemal Sunal eşinden bile saklamış! Gizli Almanya ziyaretinin nedeni şaşırttı! Ukrayna, TB2 SİHA almayı ciddi ciddi düşünen ülkeyi masaya getiriyor: Savunma anlaşması yapacaklar Kartallar yüksek uçar diyerek yola çıktılar Edirne'nin meşhur sosyete pazarı yeniden açıldı Savaş gemisi saatlerce devre dışı kaldı: Kontrol kaybı yaşandı 25 Milyon euro ile pazarlıklara başlayacak! Fenerbahçe'den Jackson harekatı! Rakipleri devre dışı kalacak... 5 bin lira için yanlış kişiyi vurdular! 2 çocuğa hapis cezası! İran'ın savaş taktiği ABD'yi panikletti! 100 milyon dolarlık yeni yatırım
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Ukrayna, TB2 SİHA almayı ciddi ciddi düşünen ülkeyi masaya getiriyor: Savunma anlaşması yapacaklar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ukrayna, TB2 SİHA almayı ciddi ciddi düşünen ülkeyi masaya getiriyor: Savunma anlaşması yapacaklar

Ukrayna, son dönemde Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacağı konuşulan Japonya ile büyük savunma anlaşması yapmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Ukrayna, TB2 SİHA almayı ciddi ciddi düşünen ülkeyi masaya getiriyor: Savunma anlaşması yapacaklar

Ukrayna, silah ihracatı kısıtlamalarını gevşeten Japonya'yla anlaşma yapmak istiyor. Kiev'in Japonya Büyükelçisi Yuriy Lutovinov, Reuters'a açıklamasında Tokyo yönetiminin silah ihracatı kısıtlamalarını büyük ölçüde kaldırmasını memnuniyetle karşıladıklarını söylüyor. Rus işgaline karşı direnişte Japonya yönetimiyle işbirliği yapmak istediklerini yeni yayımlanan röportajda belirtiyor: Bu gelişme ileride yapılabilecek görüşmelerin önünü açtı. Teorik olarak bu çok büyük bir adım.

#2
Foto - Ukrayna, TB2 SİHA almayı ciddi ciddi düşünen ülkeyi masaya getiriyor: Savunma anlaşması yapacaklar

Sanae Takaiçi hükümeti, ölümcül silah ve savunma ekipmanlarının yabancı ülkelere satışı üzerindeki kısıtlamaları 21 Nisan'da gevşetmişti. Yeni düzenleme kapsamında savunma teçhizatı "silah" ve "silah dışı" şeklinde sınıflandırılmıştı. Radar sistemleri gibi "silah dışı" ekipmanın ihracatına yönelik sınırlama kaldırılırken, füze gibi "silah" kategorisindeki ekipmanın sadece Japonya'yla savunma anlaşması yapan ülkelere satışına izin verilmişti.

#3
Foto - Ukrayna, TB2 SİHA almayı ciddi ciddi düşünen ülkeyi masaya getiriyor: Savunma anlaşması yapacaklar

Öte yandan çatışma halindeki ülkelere silah ihracatı yasağının devam edeceği bildirilmişti. Fakat yönetimin ulusal güvenliğin tehlikede olduğunu düşündüğü "istisnai durumlarda" bu satışların gerçekleştirilmesinin de önü açılmıştı. Rusya'nın 2022'deki saldırılarıyla başlayan Ukrayna savaşında dönemin Japonya Başbakanı Fumio Kişida, "Bugünün Ukrayna'sı, yarının Doğu Asya'sı olabilir" uyarısı yaparak Kiev'in işgalinin Tokyo'nun ulusal güvenliğini de riske attığını vurgulamıştı.

#4
Foto - Ukrayna, TB2 SİHA almayı ciddi ciddi düşünen ülkeyi masaya getiriyor: Savunma anlaşması yapacaklar

Lutovinov, bu riskin hâlâ geçerli olduğunu savunuyor: Ukrayna düşerse bu, büyük bir domino etkisi yaratacaktır. Bu yüzden Hint-Pasifik ve Avrupa kıtası güvenlik açısından birbirinden ayrı düşünülemez. Sanae Takaiçi, Ukrayna'ya silah satışını destekleyeceğine dair herhangi bir işaret vermedi. Ancak kasımda Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'yle yaptığı telefon görüşmesinde Moskova'ya karşı Kiev'i desteklediklerini söylemiş, en kısa zamanda savaşın sonlandırılmasını istediklerini belirtmişti.

#5
Foto - Ukrayna, TB2 SİHA almayı ciddi ciddi düşünen ülkeyi masaya getiriyor: Savunma anlaşması yapacaklar

Japonya, ulusal güvenliğinin tehdit altında olduğunu söyleyerek "istisnai durum" kapsamında Ukrayna'ya silah gönderebilir. Ya da Kiev yönetimi, silah tedariki için Tokyo'yla savunma paktı imzalayabilir. Japon yönetimi, Almanya, Avustralya, Filipinler ve Vietnam dahil 18 ülkeyle böyle bir anlaşmaya sahip.

#6
Foto - Ukrayna, TB2 SİHA almayı ciddi ciddi düşünen ülkeyi masaya getiriyor: Savunma anlaşması yapacaklar

Ukrayna'nın ABD menşeli Patriot füzelerine bağımlılığını azaltmak için kendi hava savunma sistemini geliştirmeye çalıştığını belirten Lutovinov, Tokyo'nun bu programa finansal destek sağlayabileceğini de söylüyor. Japon drone üreticisi Terra Drone'dan 28 Nisan'da yapılan açıklamada, Ukraynalı WinnyLab şirketiyle uzun menzilli insansız hava aracı üretimi için işbirliği yapılacağı duyurulmuştu. Terra Drone CEO'su Toru Tokuşige, Japonya'nın silah ihracatı düzenlemesinin süreci kolaylaştırdığını belirtmişti.

#7
Foto - Ukrayna, TB2 SİHA almayı ciddi ciddi düşünen ülkeyi masaya getiriyor: Savunma anlaşması yapacaklar

Diğer yandan Pekin yönetimi, Tokyo'nun hamlesine tepki göstermişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Japonya'nın II. Dünya Savaşı sonrasında oluşturduğu barışçıl Anayasa'yı terk etmeye başlayarak "somut adımlarla yeniden silahlanma sürecini hızlandırdığını" söylemişti. INDEEPENDENT

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den İsrail'in uykusunu kaçıracak haber
Gündem

Türkiye'den İsrail'in uykusunu kaçıracak haber

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından terör devleti İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldı. ..
Özgür Özel'e güvenen bankamatik faresinin hazin sonu! Dün rozet töreni bugün kapı dışarı
Gündem

Özgür Özel'e güvenen bankamatik faresinin hazin sonu! Dün rozet töreni bugün kapı dışarı

Bankamatik faresi Arif Kocabıyık, kendisine dün rozet takan CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından bugün kapı dışarı edildi.

Daha önce de 5 bin liralık purosu ile gündeme gelmişti! Halkçı Ali Mahir'den lüks yatta rakılı tatile savunma
Gündem

Daha önce de 5 bin liralık purosu ile gündeme gelmişti! Halkçı Ali Mahir'den lüks yatta rakılı tatile savunma

Daha önce tanesini 5 bin liraya tüttürdüğü purosu ile gündeme gelen CHP’nin sözde halkçı milletvekili Ali Mahir Başarır, lüks yatta rakılı t..
İranlı Yahudiler bakın ne yaptı!
Dünya

İranlı Yahudiler bakın ne yaptı!

İran’daki Yahudi cemaatinin lideri, Mücteba Hamaney’e bağlılık ilan ederek ülke içindeki birlik ve “direniş” vurgusunu öne çıkardı. ..
Savaş yeniden mi başlıyor? BAE'nin çağrısı şüphe uyandırdı
Dünya

Savaş yeniden mi başlıyor? BAE'nin çağrısı şüphe uyandırdı

Birleşik Arap Emirlikleri, bölgedeki gelişmeler nedeniyle vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak’a seyahat etmesini yasakladı. Bu ülkelerde bu..
Ukrayna'dan Rusya'nın can damarına saldırı!
Dünya

Ukrayna'dan Rusya'nın can damarına saldırı!

Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki Tuapse kentinde, insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının ardından limanda yangın çıktı. Yetkililer,..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23