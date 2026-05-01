Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
Bile bile bu yanlışa düşmeyin! Saçları fırça gibi uzatan vitaminler: İpek gibi yumuşatıyor
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bile bile bu yanlışa düşmeyin! Saçları fırça gibi uzatan vitaminler: İpek gibi yumuşatıyor

Saçları fırça gibi uzatan vitaminleri hayatınızda tatbik edebilirsiniz.

Saç dökülmesi ve yavaş uzama problemi yaşayanlar için vitamin desteği yeniden gündemde. Uzmanlar, belirli vitamin ve minerallerin saç sağlığını destekleyebileceğini belirtirken, bilinçsiz kullanım konusunda uyarıyor. Peki hangi vitaminler saç uzamasına katkı sağlayabilir? Saç sağlığına yönelik artan ilgi, vitamin ve mineral takviyelerini yeniden gündeme taşıdı. Dermatologlar ve beslenme uzmanları, saç uzamasının genetik faktörlerin yanı sıra beslenme düzeniyle de yakından ilişkili olduğunu ifade ediyor.

Uzmanlara göre, özellikle Biotin (B7 vitamini) saç uzamasını destekleyen en bilinen vitaminler arasında yer alıyor. Biotinin saç tellerini güçlendirdiği ve kırılmaları azaltabildiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra B12 vitamini, saç köklerine oksijen taşınmasında rol oynayarak sağlıklı uzamaya katkı sağlayabiliyor.

D vitamini de saç sağlığı açısından önemli bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Yapılan bazı araştırmalar, D vitamini eksikliğinin saç dökülmesiyle ilişkilendirilebileceğini gösteriyor. Aynı şekilde demir eksikliğinin de saç kaybına yol açabileceği, bu nedenle özellikle kadınların demir seviyelerini kontrol ettirmesi gerektiği vurgulanıyor.

C vitamini ise kolajen üretimini destekleyerek saç yapısının güçlenmesine yardımcı oluyor. Ayrıca antioksidan etkisi sayesinde saç köklerini serbest radikallerin zararlarına karşı koruyabiliyor. E vitamini de saç derisindeki kan dolaşımını destekleyerek saçların daha sağlıklı uzamasına katkı sağlayabiliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan uzmanlar, "Vitaminler saç sağlığını destekleyebilir ancak tek başına mucizevi bir çözüm değildir. Dengeli beslenme, stres yönetimi ve doğru saç bakımı da büyük önem taşır" uyarısında bulunuyor.

Öte yandan uzmanlar, vitamin takviyelerinin doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini hatırlatıyor. Gereksiz veya yüksek dozda alınan takviyelerin sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade ediliyor.

