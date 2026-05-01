Bile bile bu yanlışa düşmeyin! Saçları fırça gibi uzatan vitaminler: İpek gibi yumuşatıyor

Saç dökülmesi ve yavaş uzama problemi yaşayanlar için vitamin desteği yeniden gündemde. Uzmanlar, belirli vitamin ve minerallerin saç sağlığını destekleyebileceğini belirtirken, bilinçsiz kullanım konusunda uyarıyor. Peki hangi vitaminler saç uzamasına katkı sağlayabilir? Saç sağlığına yönelik artan ilgi, vitamin ve mineral takviyelerini yeniden gündeme taşıdı. Dermatologlar ve beslenme uzmanları, saç uzamasının genetik faktörlerin yanı sıra beslenme düzeniyle de yakından ilişkili olduğunu ifade ediyor.