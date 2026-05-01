Ülke yetkililerine isyan etti: Bile bile saatli bomba inşa ettik, Türkiye gelip ilk orayı vuracak
Yunan Çözümü Partisi Başkanı Kiryakos Velopoulos, Türkiye'nin olası bir gerilimde ilk hedef alacağı noktayı açıkladı.
Yunan Çözümü Partisi Başkanı Kiryakos Velopoulos, katıldığı bir televizyon programında Yunanistan'ın iç siyasetine ve Türkiye ile olan ilişkilere dair provokatif iddialarda bulundu.
Programda Yunanistan'ın enerji yatırımları ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Velopoulos, olası bir Türk-Yunan geriliminde hedef alınacak ilk noktaların enerji altyapıları olacağını iddia etti.
Volos bölgesindeki LNG tesisini bir saatli bomba olarak nitelendiren Velopoulos, "Gerekirse Türklerin ilk vuracağı şey bu saatli bombadır. Tüm Pelion'un alevler içinde kalması için bunu yapacaklar." dedi.
Sunucunun, olası bir saldırıda ilk hedefin Dedeağaç olup olmayacağı yönündeki sorusunu yanıtlayan Velopoulos, füzelerle rafinerilerin ve enerji tesislerinin vurulmasının bilinen bir savaş stratejisi olduğuna dikkat çekerek, "Nerede enerji var? Revithousa'da, Volos'ta ve Dedeağaç'ta. Buraları vururlar ve sonrasında size veda ederler. Siyasette bunu önlemek için en tatsız senaryoyu öngörmek zorundasınız." ifadelerini kullandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23