Ülke yetkililerine isyan etti: Bile bile saatli bomba inşa ettik, Türkiye gelip ilk orayı vuracak

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yunan Çözümü Partisi Başkanı Kiryakos Velopoulos, Türkiye'nin olası bir gerilimde ilk hedef alacağı noktayı açıkladı.

Yunan Çözümü Partisi Başkanı Kiryakos Velopoulos, katıldığı bir televizyon programında Yunanistan'ın iç siyasetine ve Türkiye ile olan ilişkilere dair provokatif iddialarda bulundu.

Programda Yunanistan'ın enerji yatırımları ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Velopoulos, olası bir Türk-Yunan geriliminde hedef alınacak ilk noktaların enerji altyapıları olacağını iddia etti.

Volos bölgesindeki LNG tesisini bir saatli bomba olarak nitelendiren Velopoulos, "Gerekirse Türklerin ilk vuracağı şey bu saatli bombadır. Tüm Pelion'un alevler içinde kalması için bunu yapacaklar." dedi.

Sunucunun, olası bir saldırıda ilk hedefin Dedeağaç olup olmayacağı yönündeki sorusunu yanıtlayan Velopoulos, füzelerle rafinerilerin ve enerji tesislerinin vurulmasının bilinen bir savaş stratejisi olduğuna dikkat çekerek, "Nerede enerji var? Revithousa'da, Volos'ta ve Dedeağaç'ta. Buraları vururlar ve sonrasında size veda ederler. Siyasette bunu önlemek için en tatsız senaryoyu öngörmek zorundasınız." ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Fatih murat

Turkiye olarak ic te birlik beraber olma zamanimiz acildir;;cunku su uyur dusman uyumaz!!! Hepbirlikte millet varsa devlet zaten olur... Allah ulkemize dusman olanlardan halkimizi korusun... ????????
