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Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri açıklandı! Zirvede bakın neresi var
Gündem

Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri açıklandı! Zirvede bakın neresi var

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bünyesindeki Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) yayınlandı. Rapora göre en gelişmi..
Türkiye’ye bomba ayçiçek yağı teklifi: Yüzde 25 daha ucuza vermeye hazırız
Ekonomi

Türkiye’ye bomba ayçiçek yağı teklifi: Yüzde 25 daha ucuza vermeye hazırız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ukrayna'nın Türkiye'ye yüzde 25 daha ucuza ayçiçek yağı vermeye hazır olduğunu söyledi.
Nobel ödüllü bilim insanı ilan etti: Müslümanların tuttuğu oruç...
Sağlık

Nobel ödüllü bilim insanı ilan etti: Müslümanların tuttuğu oruç...

Nobel Ödüllü Japon bilim insanı Yoshinori Oshumi, oruç tutmanın insan sağlığına faydalarını bilimsel olarak ortaya çıkardı.
Fransa ve Ukrayna'dan şok eden Türkiye itirafı!
Dünya

Fransa ve Ukrayna'dan şok eden Türkiye itirafı!

Fransız Le Monde gazetesinde yer alan "Türkiye, Karadeniz'deki savaşın hakemi" başlıklı yazıda, Ukraynalı bir diplomatın "Türkiye boğazları ..
Yunanistan çılgına dönerek duyurdu: İki ülke KKTC'de konsolosluk açıyor
Gündem

Yunanistan çılgına dönerek duyurdu: İki ülke KKTC'de konsolosluk açıyor

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Rusya ve Pakistan'ın KKTC'de konsolosluk açmayı düşündüğünü yazdı.
Evinin önünde çay içen kadını vurarak öldürmüştü! O şüpheli...
Yerel

Evinin önünde çay içen kadını vurarak öldürmüştü! O şüpheli...

Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada evinin önünde çay içen Fatma Küçük'ü (42) vurup ölümüne neden olan Mehmet Özçelik, tutuklandı...
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