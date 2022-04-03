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Yaşam
5
Şanlıurfa'da otel inşaatında çıkan yangında bekçi öldü

2022-04-03 14:46:52
Şanlıurfa'da otel inşaatında çıkan yangında bekçi öldü

Şanlıurfa'da bir otel inşaatında çıkan yangında bekçi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Merkez Eyyübiye ilçesinde yapımı devam eden bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Merkez Eyyübiye ilçesinde yapımı devam eden bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Yangına müdahale etmek isteyen bekçi İ.Ç, (55) merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti.

Yangına müdahale etmek isteyen bekçi İ.Ç, (55) merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti.

#3
Foto - İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

#4
Foto - Ekipler, yangının sönmesinin ardından bekçinin cesedine ulaştı. Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Ekipler, yangının sönmesinin ardından bekçinin cesedine ulaştı. Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

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