Samed Ağırbaş: Yerelde Hazır Projeler Var, Dünyanın Bu Projelere Giden Yolu Açması Gerekiyor

"Türkiye'de hanelerde yaklaşık yıllık 10 milyon ton gıda israf ediliyor ve bu gıda israfının yüzde 40'ı sebze ve meyvelerde. Bugün dünyanın bir tarafında insanlar açlık ve susuzluk sebebiyle hayatını kaybederken dünyanın diğer tarafında ise obezite ilaçlarının fiyatlarının düşürülmesi ile alakalı lobi çalışması yapan insanlar var. Biz bugün dünyaya gıda israfının ne denli tehlikeli olduğunu anlatmak zorundayız. Bugün dünyada muhteşem bir adaletsizlikle karşı karşıyayız ve sıfır atık hareketi aslında 2 bin yıldır Anadolu topraklarında var olan ve Anadolu topraklarından dünyaya yayılan bir hareket." - Diğer konuşmacılar UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Yahya İbrahim ise Türkiye'nin COP31'e Kasım 2026'da Antalya'da ev sahipliği yapacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Belediyelerin iklim etkisi anlamında ön cephede yer aldığını, kentsel planlama, altyapı, su ve atık yönetimi, hareketlilik, enerji, sosyal hizmetler ve yerel ekonomik kalkınma anlamında ön planda olduğunu aktaran İbrahim, yerel yönetimlerin iklim finansmanına sınırlı düzeyde erişebildiğini ifade etti.