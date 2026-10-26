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Rusya'ya kapıları kapattılar: Türkiye'nin başına talih kuşu kondu

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Rusya'ya kapıları kapattılar: Türkiye'nin başına talih kuşu kondu

Karadağ'ın Rusya'ya yönelik vize kısıtlaması kararı sonrası konuşan uzmanlar, söz konusu gelişmenin Türkiye'ye yarayacağını ifade ediyor.

#1
Foto - Rusya'ya kapıları kapattılar: Türkiye'nin başına talih kuşu kondu

Rusya’da yayın yapan Rossiyskaya Gazeta’nın haberine göre Rus uzmanlar, Karadağ’ın Rus vatandaşlarına vize uygulamaya başlamasının ardından 2027’de Rus turist akışının önemli bir bölümünün Türkiye’ye yöneleceğini değerlendirdi.

#2
Foto - Rusya'ya kapıları kapattılar: Türkiye'nin başına talih kuşu kondu

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) uzmanı ve APKAP Analitik Merkezi Başkanı Mihail Abasov, Karadağ’ın vize uygulamasıyla ülkesine gelen Rusların yüzde 35’ini kaybedebileceğine dikkat çekti. Bu turistlerin büyük bölümünün vizesiz destinasyonları tercih edeceği ve bunda da Türkiye’nin ön plana çıkacağı belirtildi.

#3
Foto - Rusya'ya kapıları kapattılar: Türkiye'nin başına talih kuşu kondu

Rusya’daki Finans Üniversitesi’nde görev yapan Anna Ovsyannikova da Rusların Karadağ alternatifleri arasında Türkiye ve Çin’in çok cazip olacağını, yeni kuralların Rusların seyahatini kısıtlamaktan çok yeni destinasyonlara yönelmesini sağlayacağını vurguladı.

#4
Foto - Rusya'ya kapıları kapattılar: Türkiye'nin başına talih kuşu kondu

G.V. Plehanov Rusya Ekonomi Üniversitesi'nde otel ve turizm yönetimi kürsüsü başkanı, ekonomi bilimleri adayı Roman Gareyev de en belirgin ve kitlesel alternatifin Türkiye olacağını belirtiyor. RST uzmanı ve Space Travel Genel Müdürü Artur Muradyan da Türkiye'nin turist akışının yeniden dağılımından en büyük payı alabileceğini vurguluyor; Muradyan'a göre Türkiye'nin vizesiz girişin yanı sıra büyük hacimli doğrudan uçuşlar ve gelişmiş paket tur avantajı bulunuyor.

#5
Foto - Rusya'ya kapıları kapattılar: Türkiye'nin başına talih kuşu kondu

Habere göre Karadağ, vize listesini Schengen listesiyle uyumlu hale getirdi ve Rusya, Belarus, Çin, Suudi Arabistan ile Türkiye'nin de aralarında bulunduğu, giriş rejimi AB ile örtüşmeyen ülkeler listesine girdi. Karadağ'ın Rus vatandaşlarına vize uygulaması 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek; vizesiz giriş 31 Ekim 2026'ya kadar geçerli olacak. Karadağ hükümetinin tahminlerine göre ülkeyi yılda yaklaşık 230 bin Rus ziyaret ediyordu.

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