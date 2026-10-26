Rusya'ya kapıları kapattılar: Türkiye'nin başına talih kuşu kondu

G.V. Plehanov Rusya Ekonomi Üniversitesi'nde otel ve turizm yönetimi kürsüsü başkanı, ekonomi bilimleri adayı Roman Gareyev de en belirgin ve kitlesel alternatifin Türkiye olacağını belirtiyor. RST uzmanı ve Space Travel Genel Müdürü Artur Muradyan da Türkiye'nin turist akışının yeniden dağılımından en büyük payı alabileceğini vurguluyor; Muradyan'a göre Türkiye'nin vizesiz girişin yanı sıra büyük hacimli doğrudan uçuşlar ve gelişmiş paket tur avantajı bulunuyor.