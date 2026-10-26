Elektrik sayaçlarında yeni dönem! Cep telefonundan bile takip edilebilecek
Türkiye genelinde milyonlarca elektrik sayacı akıllı sistemle değiştiriliyor. Yeni uygulamayla tüketim bilgileri, elektrik kesintileri ve tazminat ayrıntıları cep telefonundan takip edilebilecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) kapsamında 2027 sonuna kadar yaklaşık 2,7 milyon Akıllı Sayaç PRO modelinin kurulmasının planlandığını belirterek, iki yıllık süreçte yaklaşık 7 milyon abonenin sayaçlarının uzaktan okuma kapsamına alınmasının hedeflendiğini açıkladı.