Augsburger Allgemeine: Türkiye'ye gidin
Alman gazetesi Augsburger Allgemeine, yayımladığı analizde kışın soğuk ve gri günlerinden kaçmak isteyenlere Türkiye’yi önerdi.
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Alman gazetesi Augsburger Allgemeine, yayımladığı analizde kışın soğuk ve gri günlerinden kaçmak isteyenlere Türkiye’yi önerdi.
Alman gazetesi Augsburger Allgemeine, Türkiye’yi kış aylarında uzun süre konaklamak isteyen okurları için mercek altına aldı. Haberde ülkenin ılıman iklimi, sahil şeridi, doğal güzellikleri, zengin mutfağı ve çeşitli konaklama imkânları öne çıkarıldı.
Özellikle emeklilerin kış dönemini daha sıcak bir ülkede geçirme arayışına dikkat çekilen değerlendirmede, Türkiye’nin Almanya’ya kısa uçuş mesafesinde bulunması da tercih nedenleri arasında gösterildi. Altı ila 12 haftalık konaklamalar planlayanlar için Türkiye’deki farklı bölgeler ve sezon dışı tatil olanakları ele alındı.
Augsburger Allgemeine’nin haberinde Türkiye’nin yalnızca yaz tatiliyle sınırlı olmayan turizm olanaklarına dikkat çekildi. Akdeniz ve Ege kıyılarındaki yerleşimler, kış aylarını daha ılıman koşullarda geçirmek isteyenler için değerlendirilebilecek seçenekler arasında sıralandı.
Antalya, Alanya, Side ve Kumköy, Akdeniz kıyısındaki alternatifler olarak öne çıkarken Fethiye de uzun süreli konaklama düşünenlerin değerlendirebileceği yerler arasında gösterildi. Ege kıyılarında ise İzmir, Bodrum, Marmaris ve Datça’nın yanı sıra Dalyan da haberde adı geçen destinasyonlar arasında yer aldı. Türkiye’nin farklı bölgelerindeki doğal güzellikler, kıyı yaşamı ve yerel mutfak kültürü de uzun süreli tatil arayanlar açısından ülkenin sunduğu imkânlar arasında değerlendirildi.
Türkiye’nin kış aylarındaki hava koşulları, haberde üzerinde durulan başlıca konulardan biri oldu. Ülkenin güney ve batı kıyılarında hava, Almanya’daki kış koşullarına kıyasla daha ılıman seyredebiliyor. Kasım ayında sıcaklıkların zaman zaman 20 derecenin üzerine çıkabilmesi de bu bölgeleri sonbahar sonu ve kış başlangıcında cazip kılan unsurlardan biri olarak gösterildi.
Aralık, ocak ve şubat aylarında da kıyı bölgelerinde daha yumuşak hava koşulları görülebiliyor. Ancak hava şartlarının bölgeye ve döneme göre değişebileceği göz önünde bulunduruluyor. Türkiye’nin Almanya’dan kısa bir uçuşla ulaşılabilmesi, haftalarca sürecek bir konaklama planlayanlar için ulaşım açısından da kolaylık sağlıyor.
Kışın Türkiye’de kalmayı düşünenlerin değerlendirebileceği bir diğer unsur ise konaklama seçenekleri. Haberde, turizm sezonu dışında otel ve kiralık konut fiyatlarının daha uygun olabileceğine işaret edildi. Kamp alanları da uzun süreli tatil planlayanların değerlendirebileceği alternatifler arasında yer aldı. Bununla birlikte, yaz sezonuna göre daha sakin olan bölgelerde bazı işletmelerin kış aylarında hizmet vermeyebileceği hatırlatıldı. Konaklama seçimi yapılırken tesisin sezon boyunca açık olup olmadığının önceden kontrol edilmesi gerekiyor. Uzun süreli konaklamalarda ısıtma koşulları da önem taşıyor. Özellikle kiralık konut veya otel tercih edeceklerin, kaldıkları yerde yeterli ısıtma sistemi bulunup bulunmadığını rezervasyon öncesinde öğrenmeleri öneriliyor.
Alman gazetesinin değerlendirmesinde, Türkiye’de uzun süre kalmayı planlayanların giriş ve ikamet kurallarını da hesaba katması gerektiği belirtildi. Alman vatandaşları turistik amaçla Türkiye’de 180 günlük dönem içinde toplam 90 güne kadar vizesiz kalabiliyor. Bu sürenin ötesinde konaklamak isteyenlerin ise durumlarına uygun vize veya ikamet izni koşullarını araştırması gerekiyor. Özellikle kışın birkaç ayını Türkiye’de geçirmeyi planlayanların seyahat tarihlerini belirlerken izin süreçlerini de dikkate alması önem taşıyor. KAYNAK: TURİZM AJANSI
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