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S-400'ler yola çıktı: O ülkeye gidiyor

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S-400'ler yola çıktı: O ülkeye gidiyor

Türkiye'nin elden çıkarmayı S-400'ler gündemdeki yerini korurken sürpriz bir gelişme yaşandı. 8 tane S-400 için Ruslarla masaya oturuldu.

#1
Foto - S-400'ler yola çıktı: O ülkeye gidiyor

Fas'ın Rusya'dan 8 adet S-400 hava savunma sistemi satın almak için pazarlık masasına oturacağı öne sürüldü. Fas'ın S-400 hava savunma füzesi sistemine ilgisi ise daha önce de basına yansımıştı.

#2
Foto - S-400'ler yola çıktı: O ülkeye gidiyor

Kuzey Afrika'da savunma dengelerine ilişkin tartışmalar sürerken, Fas'ın Rus yapımı S-400 hava savunma füzesi sistemini yeniden gündemine aldığı iddiası dikkat çekti. Arap basınında gündeme getirilen iddiaya göre Rabat yönetiminin, Rusya'dan 8 adet S-400 hava savunma füzesi sistemi tedarik etmek için görüşmelere başlayabileceği ileri sürüldü.

#3
Foto - S-400'ler yola çıktı: O ülkeye gidiyor

Fas'ın S-400 hava savunma füzesi sistemine yönelik ilgisi ilk kez gündeme gelmiyor. Fas merkezli Hespress, Kasım 2024'te Rus haber ajansına dayandırdığı haberinde Fas'ın S-400 tedarikini değerlendiren ülkeler arasında gösterildiğini aktarmıştı.

#4
Foto - S-400'ler yola çıktı: O ülkeye gidiyor

Fas'ın savunma tercihleri üzerine değerlendirmelerde bulunan askerî uzman geçtiğimiz sene Fas kanalına yaptığı açıklamada, ülkenin S-400 seçeneğini daha önce incelediğini ancak teknik, mali ve stratejik gerekçelerle bu seçeneği bir kenara bıraktığını belirtmişti.

#5
Foto - S-400'ler yola çıktı: O ülkeye gidiyor

Fas ile Cezayir arasındaki uzun süredir devam eden bölgesel rekabet, iki ülkenin savunma yatırımlarını yakından takip edilen bir konu haline getiriyor. Bu çerçevede Fas'ın S-400 hava savunma füzesi sistemine yönelmesi, gerçekleşmesi halinde bölgedeki hava savunma kapasitesi tartışmalarını yeniden gündeme taşıyabilir.

#6
Foto - S-400'ler yola çıktı: O ülkeye gidiyor

KAYNAK: STAR

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