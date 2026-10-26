S-400'ler yola çıktı: O ülkeye gidiyor
Türkiye'nin elden çıkarmayı S-400'ler gündemdeki yerini korurken sürpriz bir gelişme yaşandı. 8 tane S-400 için Ruslarla masaya oturuldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin elden çıkarmayı S-400'ler gündemdeki yerini korurken sürpriz bir gelişme yaşandı. 8 tane S-400 için Ruslarla masaya oturuldu.
Fas'ın Rusya'dan 8 adet S-400 hava savunma sistemi satın almak için pazarlık masasına oturacağı öne sürüldü. Fas'ın S-400 hava savunma füzesi sistemine ilgisi ise daha önce de basına yansımıştı.
Kuzey Afrika'da savunma dengelerine ilişkin tartışmalar sürerken, Fas'ın Rus yapımı S-400 hava savunma füzesi sistemini yeniden gündemine aldığı iddiası dikkat çekti. Arap basınında gündeme getirilen iddiaya göre Rabat yönetiminin, Rusya'dan 8 adet S-400 hava savunma füzesi sistemi tedarik etmek için görüşmelere başlayabileceği ileri sürüldü.
Fas'ın S-400 hava savunma füzesi sistemine yönelik ilgisi ilk kez gündeme gelmiyor. Fas merkezli Hespress, Kasım 2024'te Rus haber ajansına dayandırdığı haberinde Fas'ın S-400 tedarikini değerlendiren ülkeler arasında gösterildiğini aktarmıştı.
Fas'ın savunma tercihleri üzerine değerlendirmelerde bulunan askerî uzman geçtiğimiz sene Fas kanalına yaptığı açıklamada, ülkenin S-400 seçeneğini daha önce incelediğini ancak teknik, mali ve stratejik gerekçelerle bu seçeneği bir kenara bıraktığını belirtmişti.
Fas ile Cezayir arasındaki uzun süredir devam eden bölgesel rekabet, iki ülkenin savunma yatırımlarını yakından takip edilen bir konu haline getiriyor. Bu çerçevede Fas'ın S-400 hava savunma füzesi sistemine yönelmesi, gerçekleşmesi halinde bölgedeki hava savunma kapasitesi tartışmalarını yeniden gündeme taşıyabilir.
KAYNAK: STAR
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