Polisi böyle tehdit etti: 290 bin lira ceza yiyince çıldırdı!
Eskişehir'de trafik kontrolünde aklollü ve ehliyetsiz araç sahibine 290 bin lira ceza kesilirken, sürücünün arkadaşı polisleri tehdit etti.
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Eskişehir'de trafik kontrolünde aklollü ve ehliyetsiz araç sahibine 290 bin lira ceza kesilirken, sürücünün arkadaşı polisleri tehdit etti.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Tepebaşı ilçesi 746. Sokak üzerinde 26 ALT 367 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü Z.S.K.'ya yapılan alkol testinde 1.23 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve direksiyon başına ehliyetsiz geçtiği belirlendi. TOPLAMDA 290 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI Ekipler, sürücü Z.S.K.'ya 250 bin TL, araç sahibine ise ilgili maddelerden 40 bin TL olmak üzere toplamda 290 bin TL idari para cezası uyguladı.
OTOMOBİLLERİ TEKMELEDİ İşlemler sırasında kız arkadaşına yazılan cezaya ve yapılan uygulamaya öfkelenen sürücünün erkek arkadaşı ise olay yerinde taşkınlık çıkardı. Sinirlerine hakim olamayan şahıs, bir kez sivil polis aracına, üç kez de kendi otomobillerine olmak üzere toplam dört defa tekme attı.
"TANIDIK" TEHDİDİ Polis aracını vurup "Eski emniyet müdürünün oğlunu tanıyorum." sözleri dikkat çekti. Sürücü Z.S.K. gerekli adli ve idari işlemler için polis merkezine götürülürken, teslim alınmayan otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.
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