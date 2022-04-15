  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Otoyolda feci kaza! 1 kişi öldü

2022-04-15 07:08:24
Otoyolda feci kaza! 1 kişi öldü

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde panelvan ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

#1
Foto - Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikametinde seyreden N.Ç. yönetimindeki 34 JL 4787 plakalı panelvan ile T.Y. idaresindeki 16 LAG 27 plakalı tır, İzmit kesimi Korutepe Tüneli çıkışında çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikametinde seyreden N.Ç. yönetimindeki 34 JL 4787 plakalı panelvan ile T.Y. idaresindeki 16 LAG 27 plakalı tır, İzmit kesimi Korutepe Tüneli çıkışında çarpıştı.

#2
Foto - İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Panelvanda sıkışan yolcu Berzat Aslan, itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Panelvanda sıkışan yolcu Berzat Aslan, itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

#4
Foto - Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü N.Y. ise hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü N.Y. ise hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Akaryakıt zamlarıyla ilgili kritik açıklama geldi: Motorin ve benzine...
Ekonomi

Akaryakıt zamlarıyla ilgili kritik açıklama geldi: Motorin ve benzine...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Mart ayı içerisinde Türkiye'de benzin fiyatlarında yüzde 28, motorin fiyatlarında ise yüzde 25'lik artış y..
Son dakika: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi, teknisyen, şoför, aşçı
Aktüel

Son dakika: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi, teknisyen, şoför, aşçı

Adalet BAKANLIĞI personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Adalet Bakanlığı’na alınacak 12 bin 823 personel için ilanlar Resmi Gaz..
Dünyanın konuştuğu görüntüler! Böyle teslim oldular
Dünya

Dünyanın konuştuğu görüntüler! Böyle teslim oldular

Rusya-Ukrayna savaşının en yoğun yaşandığı kentlerden biri olan Mariupol'de 1000'den fazla Ukrayna askeri Rus askerlerine teslim oldu...
Bill Gates dünyayı kurtaracak projesini dünyaya ilan etti! İşte GERM
Dünya

Bill Gates dünyayı kurtaracak projesini dünyaya ilan etti! İşte GERM

Koronavirüsün ortaya çıktığı süreçte tartışmalara neden olan açıklamalar yapan ve attığı adımlar büyük şüphe uyandıran Microsoft kurucusu Bi..
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bayılma sebebi belli oldu! İzleyenler Acun Ilıcalı ve Zuhal Topal'a ateş püskürdü
Medya

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bayılma sebebi belli oldu! İzleyenler Acun Ilıcalı ve Zuhal Topal'a ateş püskürdü

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Tv8'de ekranlara gelen Yemekteyiz programında sunucu Zuhal Topal'ın bayılma anları kurgu çıktı. Porgramda bay..
Devlet destekli skandal! Ukraynalı kadınlara ahlaksız tuzak
Dünya

Devlet destekli skandal! Ukraynalı kadınlara ahlaksız tuzak

İngiltere’ye sığınan Ukraynalılar, devlet destekli “Homes for Ukraine” (Ukraynalılar için evler) programıyla evlere yerleştiriliyor. Ancak m..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay