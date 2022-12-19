Memleketine gitti işini kurdu! Taleplere yetişemiyor

Eldiven ihracatlarına ilişkin bilgileri paylaşan Ceylan, şöyle devam etti: "Genelde yurt içinde satış yapıyoruz. İstanbul'da bizden bayilik alan çok firma var. Onlara satış gerçekleştiriyoruz. Doğrudan Mısır'a ihracat yaptık ve satış ağımızı Rusya tarafına yönlendirmeye başladık. Avrupa ve Afrika ülkelerine de dolaylı yollardan yani ihraç kayıtlı olarak satış gerçekleştirdiğimiz firmalar var. Onlar üzerinden yurt dışına ürünlerimiz gidiyor." Ceylan, KOSGEB İl Müdürlüğünün üretimin başlamasında büyük katkısının bulunduğunu belirtti. "Genç girişimcilere verdiği desteklerden dolayı devletimize teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Normalde birçok insan üretimden korkuyor ama ben genç girişimci olarak korkmuyorum." diyen Ceylan, sonraki dönemlerde farklı üretim alanlarına da girmeyi planladığını bildirdi.