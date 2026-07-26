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"Truva Atı gibi sızdılar" diyerek isyan ettiler: Türk savunma teknolojisi Avrupa’yı zangır zangır salladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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“Truva Atı gibi sızdılar” diyerek isyan ettiler: Türk savunma teknolojisi Avrupa’yı zangır zangır salladı

Baykar'ın İtalyan savunma devi Leonardo ile gerçekleştirdiği stratejik ortaklık ve Bayraktar TB3'ün Avrupa sahnesindeki yeni konumu Yunanistan'da büyük bir endişe ve şok etkisi oluşturdu. Atina merkezli basın organları, bu iş birliğinin Türkiye'ye Avrupa savunma ekosistemine doğrudan erişim sağladığını savunarak AB'nin savunma bütünlüğünün zedelendiğini iddia etti. Ege ve Doğu Akdeniz'deki jeopolitik dengeleri kökten değiştirebilecek bu gelişme karşısında Yunan yönetiminin diplomatik adımlar atmaya hazırlandığı belirtiliyor.

#1
Foto - "Truva Atı gibi sızdılar" diyerek isyan ettiler: Türk savunma teknolojisi Avrupa’yı zangır zangır salladı

Atina merkezli yayın organı Enikos’ta yer alan analizlerde, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin Avrupa Birliği’nin savunma mimarisi açısından yeni bir dönüm noktası olduğu öne sürüldü.

#2
Foto - "Truva Atı gibi sızdılar" diyerek isyan ettiler: Türk savunma teknolojisi Avrupa’yı zangır zangır salladı

Türk Baykar ile İtalyan Leonardo ortaklığında kurulan LBA Systems girişimi ve bu çerçevede şekillenen "Astore Levante" projesinin, Türkiye’ye Avrupa savunma ekosistemine entegrasyon noktasında kritik bir avantaj sağladığı ifade edildi.

#3
Foto - "Truva Atı gibi sızdılar" diyerek isyan ettiler: Türk savunma teknolojisi Avrupa’yı zangır zangır salladı

Yunan basını, söz konusu ortaklığın Türk savunma teknolojilerine Avrupa standartlarında bir kimlik kazandırdığını ve bunun Ege ile Doğu Akdeniz’deki jeopolitik dengeleri etkileyebileceğini savundu.

#4
Foto - "Truva Atı gibi sızdılar" diyerek isyan ettiler: Türk savunma teknolojisi Avrupa’yı zangır zangır salladı

Leonardo’nun gelişmiş sensör ve elektronik harp kabiliyetlerinin Baykar platformlarıyla birleştirilmesinin, Türk savunma sanayiinin operasyonel yeteneklerini daha da üst seviyeye taşıyacağı kaydedildi.

#5
Foto - "Truva Atı gibi sızdılar" diyerek isyan ettiler: Türk savunma teknolojisi Avrupa’yı zangır zangır salladı

Atina yönetiminin bu gelişme karşısında Avrupa Birliği nezdinde diplomatik girişimlerini artırması gerektiği vurgulanırken, Avrupa savunma sanayiinde endüstriyel çıkarların siyasi çekincelerin önüne geçtiği yorumlarına yer verildi.

#6
Foto - "Truva Atı gibi sızdılar" diyerek isyan ettiler: Türk savunma teknolojisi Avrupa’yı zangır zangır salladı

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