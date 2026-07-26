“Truva Atı gibi sızdılar” diyerek isyan ettiler: Türk savunma teknolojisi Avrupa’yı zangır zangır salladı
Baykar'ın İtalyan savunma devi Leonardo ile gerçekleştirdiği stratejik ortaklık ve Bayraktar TB3'ün Avrupa sahnesindeki yeni konumu Yunanistan'da büyük bir endişe ve şok etkisi oluşturdu. Atina merkezli basın organları, bu iş birliğinin Türkiye'ye Avrupa savunma ekosistemine doğrudan erişim sağladığını savunarak AB'nin savunma bütünlüğünün zedelendiğini iddia etti. Ege ve Doğu Akdeniz'deki jeopolitik dengeleri kökten değiştirebilecek bu gelişme karşısında Yunan yönetiminin diplomatik adımlar atmaya hazırlandığı belirtiliyor.