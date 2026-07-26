Fatih Altaylı’dan gündemi sarsacak bomba iddia: “Kale” AK Parti’ye geçiyor
CHP'den ayrılarak bağımsız siyaset yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında gazeteci Fatih Altaylı'nın ortaya attığı iddia Ankara ve İzmir kulislerini hareketlendirdi. Tugay'ın iktidar partisinin kanatları altına girmek için zemin yokladığı ifade edilirken, AK Partili bazı isimlerin de bu ihtimali yalanlamadığı belirtildi. İzmir'in yönetim yapısını tamamen değiştirebilecek bu tarihi geçiş iddiası siyaset gündemine adeta bomba gibi düştü.