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Fatih Altaylı’dan gündemi sarsacak bomba iddia: "Kale" AK Parti’ye geçiyor

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Fatih Altaylı’dan gündemi sarsacak bomba iddia: “Kale” AK Parti’ye geçiyor

CHP'den ayrılarak bağımsız siyaset yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında gazeteci Fatih Altaylı'nın ortaya attığı iddia Ankara ve İzmir kulislerini hareketlendirdi. Tugay'ın iktidar partisinin kanatları altına girmek için zemin yokladığı ifade edilirken, AK Partili bazı isimlerin de bu ihtimali yalanlamadığı belirtildi. İzmir'in yönetim yapısını tamamen değiştirebilecek bu tarihi geçiş iddiası siyaset gündemine adeta bomba gibi düştü.

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Foto - Fatih Altaylı’dan gündemi sarsacak bomba iddia: "Kale" AK Parti’ye geçiyor

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti. Tugay, bir süre bağımsız olarak siyasi hayatına devam edeceğini ve Özgür Özel'in kuracağı partiye katılacağını açıklamıştı. Yeni Parti'ye katılmayan Tugay'ın yakın zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşmesi de dikkat çekmişti.

#2
Foto - Fatih Altaylı’dan gündemi sarsacak bomba iddia: "Kale" AK Parti’ye geçiyor

Gazeteci Fatih Altaylı, "'Kale' AK Parti'ye geçerse kimse şaşırmasın" başlıklı yazısında İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçebileceğini öne sürdü. Kulis bilgileri de aktaran Altaylı'nın yazısı şöyle: "(...) Gerek CHP cenahından aldığım, AK Parti cenahından da hemen hemen doğrulattığım bir bilgiye göre, pek yakında AK Parti’ye çok önemli bir geçiş olacak. AK Parti’nin kuruluşundan bu yana seçim kazanamadığı, en güçlü isimlerini aday yaptığı halde başarılı olamadığı, ağzıyla kuş tutsa seçmenini ikna edemediği bir ilin büyükşehir belediye başkanı pek yakında AK Parti’ye geçebilir. Tahmin ettiğiniz üzere bu il İzmir. Belediye Başkanı da tabii ki, Cemil Tugay.

#3
Foto - Fatih Altaylı’dan gündemi sarsacak bomba iddia: "Kale" AK Parti’ye geçiyor

(...) Cemil Tugay’ın giderek AK Parti’ye yaklaştığı, iktidar partisinin koruyucu kanatları altına girmek için zemin yokladığı, İzmir siyasetini iyi bilen CHP’liler tarafından açıkça söyleniyor.

#4
Foto - Fatih Altaylı’dan gündemi sarsacak bomba iddia: "Kale" AK Parti’ye geçiyor

Bu ihtimali değerlendirmek için konuştuğum AK Partili bazı isimler de bu olasılığı yalanlamıyorlar. “Hiç alamadığımız bir yeri böyle almak kötü olmaz. Belki bu sayede bir sonraki seçimlerde İzmirlilerin bizi seçme ihtimalini de artırmış oluruz” diyorlar."

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