Fatih Altaylı’dan gündemi sarsacak bomba iddia: “Kale” AK Parti’ye geçiyor

Gazeteci Fatih Altaylı, "'Kale' AK Parti'ye geçerse kimse şaşırmasın" başlıklı yazısında İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçebileceğini öne sürdü. Kulis bilgileri de aktaran Altaylı'nın yazısı şöyle: "(...) Gerek CHP cenahından aldığım, AK Parti cenahından da hemen hemen doğrulattığım bir bilgiye göre, pek yakında AK Parti’ye çok önemli bir geçiş olacak. AK Parti’nin kuruluşundan bu yana seçim kazanamadığı, en güçlü isimlerini aday yaptığı halde başarılı olamadığı, ağzıyla kuş tutsa seçmenini ikna edemediği bir ilin büyükşehir belediye başkanı pek yakında AK Parti’ye geçebilir. Tahmin ettiğiniz üzere bu il İzmir. Belediye Başkanı da tabii ki, Cemil Tugay.