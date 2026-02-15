  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
'Mahmut Akşit'le konuştuk' dedi! ANKA 3'le ilgili tarihi gelişmeyi duyurdu
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ANKA 3 ile ilgili heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu. Demiroğlu, Mahmut Akşit ile yaptıkları görüşmenin detaylarını da paylaştı.

Foto - 'Mahmut Akşit'le konuştuk' dedi! ANKA 3'le ilgili tarihi gelişmeyi duyurdu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA-III, kapsamlı bir yenilenme sürecinden geçiyor.

Foto - 'Mahmut Akşit'le konuştuk' dedi! ANKA 3'le ilgili tarihi gelişmeyi duyurdu

Geliştirilmiş tasarımıyla dikkat çeken hava aracının nihai prototip testleri ve yerli motor entegrasyonuna dair kritik tarihler paylaşıldı.

Foto - 'Mahmut Akşit'le konuştuk' dedi! ANKA 3'le ilgili tarihi gelişmeyi duyurdu

ANKA-III'ün yeni tasarımıyla birlikte performans kapasitesinin artırılması hedefleniyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, projeye dair gelecek planlarını şu sözlerle aktardı:

Foto - 'Mahmut Akşit'le konuştuk' dedi! ANKA 3'le ilgili tarihi gelişmeyi duyurdu

“Önümüzdeki senenin başında, ANKA-III’ün nihai prototipi, daha geliştirilmiş, faydalı yük kapasitesi artırılmış, görünmezliği daha da iyileştirilmiş bir tasarımla uçuşlara başlayacak. 100’lü siparişleri 2027 sonuna kadar görmeyi planlıyoruz. Yeterli sipariş olursa, 2 sene içerisinde üretim kapasitemizi ayda 3 adede kadar çıkarmamız mümkün.”

Foto - 'Mahmut Akşit'le konuştuk' dedi! ANKA 3'le ilgili tarihi gelişmeyi duyurdu

Mevcut süreçte Ukrayna menşeli motorlarla yoluna devam eden ANKA-III için yerli motor TF6000 birincil seçenek olarak öne çıktı.

Foto - 'Mahmut Akşit'le konuştuk' dedi! ANKA 3'le ilgili tarihi gelişmeyi duyurdu

TEI ile yürütülen koordinasyonun detaylarını paylaşan Demiroğlu, motor konusundaki stratejiyi şu şekilde açıkladı:

TEI ile yürütülen koordinasyonun detaylarını paylaşan Demiroğlu, motor konusundaki stratejiyi şu şekilde açıkladı:

“ANKA-III, KIZILELMA’nın kullandığı Ukrayna motorunun aynısını kullanıyor. Tedarik konusunda bir sıkıntımız yok. Biraz daha gücü artırmak gerekirsek TF6000 bu anlamda iyi bir seçenek olacak. TEI’nin çalışmış olduğu TF6000 motoru da belirli bir seviyeye geldi.

Foto - 'Mahmut Akşit'le konuştuk' dedi! ANKA 3'le ilgili tarihi gelişmeyi duyurdu

Hatta geçtiğimiz hafta içerisinde Mahmut Akşit ile ‘ANKA-III’e entegrasyon çalışmalarına başlasak iyi olur.’ diye bir konuşma yaptık. Ekiplerimiz çalışacak. İnşallah 2028-2029’da ANKA-III’e entegre edilmiş olur.” Kaynak: Yeniçağ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
