2023-04-05 21:43:14 Libya'da halen bu yöntemle Kur'an -ı Kerim öğreniliyor
Libya’nın Siltan kentinde halen geleneksel yöntemle Kur'an -ı Kerim eğitimi veriliyor.
Libya’nın Siltan kentinde halen geleneksel yöntemle Kur'an -ı Kerim eğitimi veriliyor.
Libya'nın kuzeybatısında yer alan Zlitan kenti, ilmi ve Kur'an-ı Kerim ezberleme çalışmalarının yapıldığı çok sayıda zaviyeye ev sahipliği yapıyor.
Farklı ülkelerden gelen öğrenciler, Abdüsselam el-Esmer Camisi'nde Kuran'ı Kerim'i tahta levhalara yazarak ezberleme geleneğini sürdürüyor.
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