Kırmızı alarmlı kuraklık sonrası yağışlar umut oldu

Konuyla ilgili açıklama yapan Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, "Bugüne kadar almış olduğumuz toplam yağış 190 litre civarında. Tabii ki çiftçi çok sıkıntılı günler geçirdi. Yağmur olmayınca bizim işimiz Allah’a kalmış. Allah’a şükür bu son 1 ay içerisinde yağan yağmurlar buğdaylarımızı gerçekten çok güzel bir duruma getirdi. İnşallah önümüzdeki Mayıs ayında da belli belli bir yağış düşerse inşallah o verimleri yakalayacağımızı düşünüyorum. Ay olarak buğdaylar normal bir yıl görüntüsünde, şu an çok büyük bir sıkıntımız yok. Bilinen bir şey var, çok kurak bir yıl geçirdik. Bu ayın sonunda ayçiçek ekimi başlayacak. Bu da yağışa bağlı şeyler" ifadelerini kullandı.