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Kilosunu 3 liraya bile alan olmadı! Üreticiler çöpe atılacak ürün için müthiş bir yöntem buldu

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Kilosunu 3 liraya bile alan olmadı! Üreticiler çöpe atılacak ürün için müthiş bir yöntem buldu

Bursa'da tüccarların düşük alım fiyatları nedeniyle dalında kilogramı 3-4 liraya kadar gerileyen tonlarca erik, üreticilerin geliştirdiği yöntemle çöpe gitmekten son anda kurtarıldı. Ürünlerinin değer kaybetmesine razı olmayan çiftçiler, erikleri ortadan ikiye keserek çekirdeklerini çıkardıktan sonra içlerine ceviz yerleştirip fırınlamaya başladı. Kendi suyuyla birlikte kavanozlanan bu eşsiz kışlık lezzet, düşük fiyat krizine karşı üreticilere hem umut hem de yeni bir gelir kapısı oldu.

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Foto - Kilosunu 3 liraya bile alan olmadı! Üreticiler çöpe atılacak ürün için müthiş bir yöntem buldu

Bursa'da üreticiler, dalında kilogram fiyatı 3-4 liraya kadar gerileyen ton eriğini değerlendirmek için farklı yöntemlere başvuruyor. Tüccarın alım yapmadığı, alım yapanların ise düşük fiyat verdiği erikler, üreticilerin el emeğiyle kışlık tatlıya dönüştürülüyor. Ürünün dalında kalmasını istemeyen çiftçiler, kurutma ve pestil yapımının yanı sıra ton eriklerini fırınlayarak kavanozlarda saklıyor. Böylece düşük fiyat nedeniyle değer bulamayan ürünün katma değerli hale getirilmesi amaçlanıyor.

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Foto - Kilosunu 3 liraya bile alan olmadı! Üreticiler çöpe atılacak ürün için müthiş bir yöntem buldu

Üretici Serpil Çavdar, eriğin kilogram fiyatının 3-4 liraya kadar düşmesi nedeniyle ürünün ellerinde kaldığını belirterek farklı değerlendirme yöntemlerine yöneldiklerini anlattı. Ton eriklerini ortadan ikiye ayırarak çekirdeklerini çıkardıklarını söyleyen Çavdar, eriklerin içerisine ceviz yerleştirdikten sonra tek tek tepsiye dizdiklerini belirtti. Üzerlerine az miktarda şeker serpiştirilen erikler, daha sonra fırında kızarana kadar pişiriliyor. Fırından çıkarılan erikler, kendi suyuyla birlikte kavanozlara doldurularak kapatılıyor. Hazırlanan kavanozlar ise kış aylarında tüketilmek üzere saklanıyor.

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Foto - Kilosunu 3 liraya bile alan olmadı! Üreticiler çöpe atılacak ürün için müthiş bir yöntem buldu

Çavdar, uyguladıkları yöntemi şu sözlerle anlattı: “Eriğin kilogram fiyatı 3-4 liraya kadar düşünce ürünümüz elimizde kaldı. Biz de kurutma, pestil gibi farklı yöntemlerle değerlendirmeye çalışıyoruz. Kışlık olarak değerlendirmek için ton eriklerini ortadan yararak çekirdeklerini çıkardık. İçlerine ceviz yerleştirip tek tek tepsiye dizdik. Üzerine çok az miktarda şeker serpiştirdikten sonra fırında kızarana kadar pişirdik. Fırından çıkan eriği kendi suyuyla birlikte kavanozlara doldurup ağzını kapattık. Kışın bu kavanozları açıp tatlı olarak tüketeceğiz.”

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