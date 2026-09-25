Kilosunu 3 liraya bile alan olmadı! Üreticiler çöpe atılacak ürün için müthiş bir yöntem buldu
Bursa'da tüccarların düşük alım fiyatları nedeniyle dalında kilogramı 3-4 liraya kadar gerileyen tonlarca erik, üreticilerin geliştirdiği yöntemle çöpe gitmekten son anda kurtarıldı. Ürünlerinin değer kaybetmesine razı olmayan çiftçiler, erikleri ortadan ikiye keserek çekirdeklerini çıkardıktan sonra içlerine ceviz yerleştirip fırınlamaya başladı. Kendi suyuyla birlikte kavanozlanan bu eşsiz kışlık lezzet, düşük fiyat krizine karşı üreticilere hem umut hem de yeni bir gelir kapısı oldu.