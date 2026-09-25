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Suudi Arabistan Veliaht Prensi apar topar harekete geçti! Türkiye’ye acil kodlu çağrı yaptı

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi apar topar harekete geçti! Türkiye’ye acil kodlu çağrı yaptı

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze ve İHA saldırılarının yoğunlaşmasının ardından Riyad yönetimi harekete geçti. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan genelkurmay başkanlarını acil toplantıya çağırdı. Görüşmede, üç ülkeden birine yönelik saldırının diğerlerine de yapılmış sayılmasını öngören Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a verilebilecek askeri desteğin ele alınacağı bildirildi.

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Foto - Suudi Arabistan Veliaht Prensi apar topar harekete geçti! Türkiye’ye acil kodlu çağrı yaptı

Orta Doğu'da Yemen- Suudi Arabistan hattında artan gerilim, Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiren yeni bir aşamaya taşındı. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Ağustos ayında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması için kritik bir süreç başladı.

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Foto - Suudi Arabistan Veliaht Prensi apar topar harekete geçti! Türkiye’ye acil kodlu çağrı yaptı

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın genelkurmay başkanlarının anlaşma kapsamında acil toplantı gerçekleştireceğini açıkladı. Toplantının tarihi henüz duyurulmazken görüşmenin ana gündemini, Husilerin saldırıları karşısında Riyad'a sağlanabilecek desteğin oluşturacağı bildirildi.

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Foto - Suudi Arabistan Veliaht Prensi apar topar harekete geçti! Türkiye’ye acil kodlu çağrı yaptı

Acil toplantı kararı, üç ülkenin dışişleri bakanlarının New York'ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar'ın perşembe günü yaptığı görüşmenin ardından üç ülkenin askeri komuta kademesinin bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

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Foto - Suudi Arabistan Veliaht Prensi apar topar harekete geçti! Türkiye’ye acil kodlu çağrı yaptı

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansına dayandırılan açıklamada, genelkurmay başkanlarının Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Riyad'a verilebilecek desteği görüşeceği belirtildi. Ancak desteğin askeri birlik, hava savunma unsuru, istihbarat, lojistik veya başka bir kapasite şeklinde olup olmayacağına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Yorumlar

3. Abdülhamid

Petrol zengini ülkesin yıllardır ne yaptın da ordunu güçlendirmedin.
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