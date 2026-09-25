Suudi Arabistan Veliaht Prensi apar topar harekete geçti! Türkiye’ye acil kodlu çağrı yaptı
Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze ve İHA saldırılarının yoğunlaşmasının ardından Riyad yönetimi harekete geçti. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan genelkurmay başkanlarını acil toplantıya çağırdı. Görüşmede, üç ülkeden birine yönelik saldırının diğerlerine de yapılmış sayılmasını öngören Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a verilebilecek askeri desteğin ele alınacağı bildirildi.