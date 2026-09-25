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Eruh'tan petrol fışkırması an meselesi: Büyük servet için tüm gözler bölgeye çevrildi

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Eruh'tan petrol fışkırması an meselesi: Büyük servet için tüm gözler bölgeye çevrildi

Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Eruh'ta heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bölgede çalışmalar başlıyor.

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#1
Foto - Eruh'tan petrol fışkırması an meselesi: Büyük servet için tüm gözler bölgeye çevrildi

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Siirt’in Eruh ilçesinde açacağı Yanılmaz-1 tespit kuyusu ile petrol arayacak.

#2
Foto - Eruh'tan petrol fışkırması an meselesi: Büyük servet için tüm gözler bölgeye çevrildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt ili, Eruh ilçesi, Yanıkses köyü sınırları dâhilinde AR/TPO/K/M48-c1,c3 no.lu paftada Yanılmaz-1 tespit kuyusu açılarak petrol aranması planlanıyor. 

#3
Foto - Eruh'tan petrol fışkırması an meselesi: Büyük servet için tüm gözler bölgeye çevrildi

Sahada yapılacak çalışma ile ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor. Faaliyet, bir tespit sondajı faaliyeti olduğundan faaliyet kapsamında üretim söz konusu olmayacak. Projenin maliyetinin 16 milyon lira olması hesaplanıyor. 

#4
Foto - Eruh'tan petrol fışkırması an meselesi: Büyük servet için tüm gözler bölgeye çevrildi

Bir bölgede petrol çıkarmak için çalışmalarına başlamadan önce o bölge teknolojik aletlerle uzun bir süre gözlemlenir. Petrol çıkarmak maliyeti yüksek olan bir iştir. Petrol araması yapılan bölgenin öncelikle havadan ve karadan fotoğrafları çekilir ve yer yapısı incelenir. Yeryüzünden ve yerin altından alınan kayaç örneklerine X ışınları yardımıyla kimyasal çözümleme yapılır ve oluşumu belirlenir.

#5
Foto - Eruh'tan petrol fışkırması an meselesi: Büyük servet için tüm gözler bölgeye çevrildi

Daha sonra yer hareketlerini belirlemek amacıyla sismograf gibi sismik cihazlar kullanılır ve genellikle dinamit patlatılarak yer hareketleri belirlenir. Eğer herhangi bir rezervuara rastlanırsa sondajlama yapmadan önce rezervuar içerisindeki petrol miktarı ölçülür, eğer bulunan petrol maliyeti karşılayamayacak durumda ise kuyu terk edilir. 

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