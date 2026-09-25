44 yıllık dev bankaya yolun sonu göründü! Türkiye’deki faaliyetleri resmen iflas masasına devredildi
BDDK'nın aldığı karar doğrultusunda Türkiye'deki faaliyet izni sonlandırılan İran merkezli Bank Mellat için hukuki süreç resmen başlatılarak denetim tamamen TMSF'ye devredildi. 1981 yılından bu yana Türkiye finans sektöründe faaliyet gösteren bankanın sigorta kapsamındaki mevduatları hak sahiplerine ödenmeye hazırlanırken, hemen ardından mahkeme aracılığıyla doğrudan iflası talep edilecek. İflas kararının çıkmaması durumunda ise kurumun kendi bünyesinde iradi tasfiye prosedürünü tamamlayacağı bildirildi.