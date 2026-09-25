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Ekonomi
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44 yıllık dev bankaya yolun sonu göründü! Türkiye’deki faaliyetleri resmen iflas masasına devredildi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

44 yıllık dev bankaya yolun sonu göründü! Türkiye’deki faaliyetleri resmen iflas masasına devredildi

BDDK'nın aldığı karar doğrultusunda Türkiye'deki faaliyet izni sonlandırılan İran merkezli Bank Mellat için hukuki süreç resmen başlatılarak denetim tamamen TMSF'ye devredildi. 1981 yılından bu yana Türkiye finans sektöründe faaliyet gösteren bankanın sigorta kapsamındaki mevduatları hak sahiplerine ödenmeye hazırlanırken, hemen ardından mahkeme aracılığıyla doğrudan iflası talep edilecek. İflas kararının çıkmaması durumunda ise kurumun kendi bünyesinde iradi tasfiye prosedürünü tamamlayacağı bildirildi.

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Foto - 44 yıllık dev bankaya yolun sonu göründü! Türkiye’deki faaliyetleri resmen iflas masasına devredildi

BDDK’nın 18 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda, Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi’nin faaliyet izni sonlandırılmıştı. 19 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu kararın ardından, 1982 yılından bu yana Türkiye’de finansal hizmet sunan bankanın denetimi tamamen TMSF denetimine geçti.

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Foto - 44 yıllık dev bankaya yolun sonu göründü! Türkiye’deki faaliyetleri resmen iflas masasına devredildi

TMSF tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, Bank Mellat bünyesindeki sigortaya tabi mevduatların ödenmesine ilişkin hazırlıkların yapıldığı bildirildi. Kanuni süreç gereğince, sigorta kapsamındaki mevduatların hak sahiplerine ödenmesinin hemen ardından bankanın ilgili mahkemeden doğrudan iflası talep edilecek.

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Foto - 44 yıllık dev bankaya yolun sonu göründü! Türkiye’deki faaliyetleri resmen iflas masasına devredildi

Sürecin bundan sonraki işleyişine dair detayları paylaşan TMSF, yetkili mahkeme tarafından iflas kararı verilmesi halinde tasfiye işlemlerinin iflas hükümleri çerçevesinde yürütüleceğini aktardı. Mahkemenin iflas yönünde karar vermemesi olasılığında ise alternatif bir mekanizma devreye girecek.

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Foto - 44 yıllık dev bankaya yolun sonu göründü! Türkiye’deki faaliyetleri resmen iflas masasına devredildi

Bu durumda kurum, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin infisah ve tasfiyesine yönelik standart kurallarına bağlı kalmaksızın, iradi tasfiye prosedürünü doğrudan kendi bünyesinde tamamlayacak.

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Foto - 44 yıllık dev bankaya yolun sonu göründü! Türkiye’deki faaliyetleri resmen iflas masasına devredildi

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Yorumlar

Vay vay

BDDK mi istedi yoksa dostum Trump mi istedi de banka faaliyetleri bitti..
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