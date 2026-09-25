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Almanya'dan çok konuşulacak Türkiye kararı: Kritik silahı 'çekmiyoruz' diyerek duyurdular

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Almanya'dan çok konuşulacak Türkiye kararı: Kritik silahı 'çekmiyoruz' diyerek duyurdular

Almanya, Malatya’da bulunan kritik silahla ilgili önemli bir karara imza attı. Berlin yönetimi silahı konuşlandırmayı sürdüreceklerini açıkladı.

#1
Foto - Almanya'dan çok konuşulacak Türkiye kararı: Kritik silahı 'çekmiyoruz' diyerek duyurdular

Defenceturk'te yer alan habere göre Almanya, NATO’nun Türkiye’nin güneydoğu kanadındaki hava savunmasına yönelik Patriot görevini Nisan 2027’ye kadar uzatma kararı aldı. Yaklaşık 150 Alman askerinden oluşan Patriot birliği, Haziran 2026’da kendi Patriot sistemleriyle Malatya’ya konuşlandı. Alman birliği, 24 Haziran’da bölgede görev yapan ABD Patriot birliğinden hava savunma görevini devraldı ve NATO’nun entegre hava ve füze savunma sistemi kapsamında görev yapmaya başladı.

#2
Foto - Almanya'dan çok konuşulacak Türkiye kararı: Kritik silahı 'çekmiyoruz' diyerek duyurdular

Almanya’nın NATO Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, Bundeswehr’in Patriot misyonunun NATO’nun hava savunmasına önemli katkı sağladığı ve ittifak içerisindeki yük paylaşımının bir parçası olduğu belirtildi. Alman tarafı, balistik füze savunmasının güçlendirilmesini İran’la bağlantılı bölgesel çatışmanın yarattığı güvenlik ortamına verilen bir yanıt olarak nitelendirdi. Misyonun başlangıçta Eylül 2026’da sona ermesi planlanıyordu.

#3
Foto - Almanya'dan çok konuşulacak Türkiye kararı: Kritik silahı 'çekmiyoruz' diyerek duyurdular

Almanya, 2026 yılının Haziran ayında bir Patriot hava savunma birliğini Türkiye’ye gönderdi. Bundeswehr’in açıklamasına göre Alman birliği, bir Patriot ateş biriminin yanı sıra radar, komuta-kontrol unsurları, fırlatıcılar ve destek araçlarından oluşuyor. Sistem NATO’nun entegre hava ve füze savunma ağına dahil edilmiş durumda.

#4
Foto - Almanya'dan çok konuşulacak Türkiye kararı: Kritik silahı 'çekmiyoruz' diyerek duyurdular

Berlin’in Türkiye’ye Patriot göndermesi aslında yeni bir gelişme değil. İlk büyük konuşlandırma, Suriye iç savaşının Türkiye sınırına taşınma riski nedeniyle 2013 yılında gerçekleşti.

#5
Foto - Almanya'dan çok konuşulacak Türkiye kararı: Kritik silahı 'çekmiyoruz' diyerek duyurdular

Suriye’deki savaşın başlamasının ardından sınır hattındaki gerilim giderek yükselmiş, 2012 yılında Suriye güçleri tarafından Türkiye topraklarına yönelik topçu atışları ve başka güvenlik olayları yaşanmıştı. Haziran 2012’de bir Türk savaş uçağının Suriye tarafından düşürülmesi ve Ekim 2012’de Suriye’den atılan topçu mühimmatlarının Akçakale’de sivillerin ölümüne yol açması sonrasında Ankara NATO’dan hava savunmasının güçlendirilmesini istedi.

#6
Foto - Almanya'dan çok konuşulacak Türkiye kararı: Kritik silahı 'çekmiyoruz' diyerek duyurdular

Türkiye’nin talebi üzerine NATO, 4 Aralık 2012’de Patriot sistemlerinin Türkiye’ye konuşlandırılmasına karar verdi. Almanya, Hollanda ve ABD ikişer Patriot bataryası sağlayacaktı. Alman hükümeti de Türkiye’ye 400’e kadar asker gönderilmesini öngören kararı aldı. Alman Patriot sistemleri Ocak 2013’te Kahramanmaraş’a yerleştirildi ve 28 Ocak’ta NATO komutası altında operasyonel hale geldi. Diğer Patriot bataryaları ise Adana ve Gaziantep çevresinde konuşlandırıldı.

#7
Foto - Almanya'dan çok konuşulacak Türkiye kararı: Kritik silahı 'çekmiyoruz' diyerek duyurdular

Bu misyonun resmi adı Active Fence Turkey idi. Görevin amacı Suriye’ye yönelik saldırı düzenlemek değil, Türkiye topraklarını Suriye’den gelebilecek balistik füze saldırılarına karşı korumaktı. Dönemin Alman Dışişleri Bakanlığı da görevin tamamen savunma amaçlı olduğunu ve Suriye üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması gibi herhangi bir operasyonel amaç taşımadığını açıkça vurgulamıştı.

#8
Foto - Almanya'dan çok konuşulacak Türkiye kararı: Kritik silahı 'çekmiyoruz' diyerek duyurdular

Alman hükümeti 2015 yazında misyonu uzatmama kararı aldı. Alman Patriotlarının operasyonel görevi 15 Ekim 2015’te sona erdi; sistemler kapatıldı ve ekipman Almanya’ya geri gönderildi. Son Alman AFTUR personeli ise 30 Aralık 2015’te Türkiye’den ayrıldı.

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