Bakanlık tek tek açıkladı: “Saf sızma” diye aldığımız 21 zeytinyağı markası hileli çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehlikeye atan taklit ve tağşiş ürünler listesini güncelleyerek piyasada zeytinyağı adı altında satılan 21 farklı markadaki skandalı gözler önüne serdi. Laboratuvar analizlerinde "naturel sızma" ve "soğuk sıkım" etiketleriyle satılan popüler ambalajların içerisine, zeytinyağından çok daha ucuz olan soya, pamuk ve ayçiçeği gibi tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi. Aydın, Balıkesir, İzmir ve Hatay gibi illerde faaliyet gösteren üreticilerin birden fazla sahte marka adı altında bu hileli ürünleri piyasaya sürdüğü belirlendi.