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Bakanlık tek tek açıkladı: "Saf sızma" diye aldığımız 21 zeytinyağı markası hileli çıktı

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Bakanlık tek tek açıkladı: “Saf sızma” diye aldığımız 21 zeytinyağı markası hileli çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehlikeye atan taklit ve tağşiş ürünler listesini güncelleyerek piyasada zeytinyağı adı altında satılan 21 farklı markadaki skandalı gözler önüne serdi. Laboratuvar analizlerinde "naturel sızma" ve "soğuk sıkım" etiketleriyle satılan popüler ambalajların içerisine, zeytinyağından çok daha ucuz olan soya, pamuk ve ayçiçeği gibi tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi. Aydın, Balıkesir, İzmir ve Hatay gibi illerde faaliyet gösteren üreticilerin birden fazla sahte marka adı altında bu hileli ürünleri piyasaya sürdüğü belirlendi.

#1
Foto - Bakanlık tek tek açıkladı: "Saf sızma" diye aldığımız 21 zeytinyağı markası hileli çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yayımladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini 23 Eylül tarihi itibarıyla güncelledi. Yapılan denetimler ve laboratuvar analizleri sonucunda, piyasada zeytinyağı adıyla satılan çok sayıda üründe tohum yağı karıştırılarak hile yapıldığı belirlendi. Denetimlerde en çok dikkat çeken unsur; hileli ürünlerin büyük bir kısmının ambalajlarında "naturel sızma", "soğuk sıkım", "naturel", "gurme" veya belirli yörelere atıfta bulunan ifadelerin yer alması oldu. Tüketicinin saf zeytinyağı aldığını düşünerek satın aldığı 1, 2, 5 ve 18 litrelik ambalajlardaki ürünlerin içeriğinde, zeytinyağı dışında daha ucuz tohum yağlarının bulunduğu tespit edildi.

#2
Foto - Bakanlık tek tek açıkladı: "Saf sızma" diye aldığımız 21 zeytinyağı markası hileli çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre yağ bitkileri; soya, kolza/kanola, pamuk tohumu (çiğit), ayçiçeği, yer fıstığı, aspir, palm çekirdeği, Hindistan cevizi, susam tohumu, keten tohumu ve haşhaş tohumundan oluşuyor. Bakanlığın yayımladığı güncel listede Aydın, Balıkesir, İzmir, Artvin ve Hatay gibi farklı illerde faaliyet gösteren üretici ve satıcılara ait toplam 21 zeytinyağı markası ve ürünü yer aldı. Listede yer alan firma ve markalar incelendiğinde, bazı üreticilerin birden fazla farklı marka ve ürün adı altında piyasaya hileli zeytinyağı sürdüğü görüldü.

#3
Foto - Bakanlık tek tek açıkladı: "Saf sızma" diye aldığımız 21 zeytinyağı markası hileli çıktı

Özellikle Hatay'ın Antakya ilçesinde faaliyet gösteren bir üreticiye ait, farklı ürün isimleriyle satışa sunulan çok sayıda zeytinyağında aynı tağşiş tespit edildi. Süleyman Seyhan Aydın'ın Koçarlı ilçesinde üretilen 1 litrelik Naturel sızma zeytinyağında hile tespit edildi. Balıkesir Gurme Hatay'ın Antakya ilçesinde faaliyet gösteren üreticinin 5 litrelik Naturel sızma ve Sızma zeytinyağı ürünlerinde tohum yağı karıştırıldığı belirlendi.

#4
Foto - Bakanlık tek tek açıkladı: "Saf sızma" diye aldığımız 21 zeytinyağı markası hileli çıktı

Zeytinyağı Trilye Hatay'ın Antakya ilçesinde üretilen 5 litrelik Sızma zeytinyağı listeye girdi. Egem Balıkesir Hatay'ın Antakya ilçesinden piyasaya sürülen 5 litrelik Naturel sızma zeytinyağında tağşiş yapıldığı açıklandı. Özgü Balıkesir Hatay'ın Antakya ilçesinde üretilen 5 litrelik Naturel sızma zeytinyağında hile saptandı.

#5
Foto - Bakanlık tek tek açıkladı: "Saf sızma" diye aldığımız 21 zeytinyağı markası hileli çıktı

Özgü Zeytinyağı Trilye Hatay'ın Antakya ilçesinden satışa sunulan 5 litrelik Naturel sızma zeytinyağı ifşa edildi. Balıkesir Kuzey Ege Yöresi Hatay'ın Antakya ilçesinde faaliyet gösteren firmanın 2 litrelik zeytinyağı ürünü listede yer aldı. Balıkesir Akçay Altınoluk Hatay'ın Antakya ilçesinde üretilen 5 litrelik Naturel sızma zeytinyağında uygunsuzluk bulundu.

#6
Foto - Bakanlık tek tek açıkladı: "Saf sızma" diye aldığımız 21 zeytinyağı markası hileli çıktı

Ay Cömert Hatay'ın Antakya ilçesinde üretilen 5 litrelik Naturel sızma zeytinyağında tohum yağı tespit edildi. Dalından Ayvalık İzmir'in Buca ilçesinde üretilen 5 litrelik Soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağında hile yapıldığı açıklandı.

#7
Foto - Bakanlık tek tek açıkladı: "Saf sızma" diye aldığımız 21 zeytinyağı markası hileli çıktı

Yılmaz Naturel: Aydın'ın Efeler ilçesinde satışa sunulan 18 litrelik Sızma zeytinyağı listede yer aldı. Çavuş: Balıkesir'in Havran ilçesinde üretilen 5 litrelik Naturel sızma zeytinyağında tağşiş saptandı. Asr-I Zeytün İzmir'in Buca ilçesinde üretilen 5 litrelik Soğuk sıkım zeytinyağında hile tespit edildi.

#8
Foto - Bakanlık tek tek açıkladı: "Saf sızma" diye aldığımız 21 zeytinyağı markası hileli çıktı

Premium Edremit: İzmir'in Buca ilçesinden piyasaya sürülen 5 litrelik Natürel sızma zeytinyağı ifşa edilen ürünler arasına girdi. DR. Şifa Köybirlik: Aydın'ın Köşk ilçesinde üretilen 5 litrelik Sızma zeytinyağında tohum yağı karıştırıldığı belirlendi. Balıkesir Kuzey Ege: Hatay'ın Antakya ilçesinde üretilen 5 litrelik Sızma zeytinyağı listede yer aldı. Zeytin Bahçesi: Hatay'ın Antakya ilçesinden satışa sunulan 5 litrelik Sızma zeytinyağında hile bulundu.

#9
Foto - Bakanlık tek tek açıkladı: "Saf sızma" diye aldığımız 21 zeytinyağı markası hileli çıktı

Güzelköylü: Aydın'ın Köşk ilçesinde üretilen 5 litrelik Naturel sızma zeytinyağında uygunsuzluk tespit edildi. Serkan Musacalı: Balıkesir'in Havran ilçesinden piyasaya sürülen 1 litrelik Naturel birinci zeytinyağı ifşa edildi. Dededen Toruna Gurme Ayvalık: Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde satışa sunulan Naturel sızma zeytinyağında hile yapıldığı açıklandı.

#10
Foto - Bakanlık tek tek açıkladı: "Saf sızma" diye aldığımız 21 zeytinyağı markası hileli çıktı

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