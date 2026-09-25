Bakanlık tek tek açıkladı: “Saf sızma” diye aldığımız 21 zeytinyağı markası hileli çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yayımladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini 23 Eylül tarihi itibarıyla güncelledi. Yapılan denetimler ve laboratuvar analizleri sonucunda, piyasada zeytinyağı adıyla satılan çok sayıda üründe tohum yağı karıştırılarak hile yapıldığı belirlendi. Denetimlerde en çok dikkat çeken unsur; hileli ürünlerin büyük bir kısmının ambalajlarında "naturel sızma", "soğuk sıkım", "naturel", "gurme" veya belirli yörelere atıfta bulunan ifadelerin yer alması oldu. Tüketicinin saf zeytinyağı aldığını düşünerek satın aldığı 1, 2, 5 ve 18 litrelik ambalajlardaki ürünlerin içeriğinde, zeytinyağı dışında daha ucuz tohum yağlarının bulunduğu tespit edildi.