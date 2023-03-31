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Yaşam
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Kendiliğinden ormanda yetişiyor | Kilosu tam 1000 lira

2023-03-31 16:40:19
Kendiliğinden ormanda yetişiyor | Kilosu tam 1000 lira

Muğla'da ormanlık alanlardan toplanan kuzugöbeği mantarının kilosu 1000 TL'ye satılıyor.

#1
Foto - Kendiliğinden ormanda yetişiyor | Kilosu tam 1000 lira

Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde ormanlık alanlardan bahar aylarında toplanan kuzugöbeği mantarının kilosu yaklaşık 1000 TL’ye satılıyor.

#2
Foto - Kendiliğinden ormanda yetişiyor | Kilosu tam 1000 lira

Fethiye’nin ve Seydikemer’in ormanlık alanlarında yetişen kuzugöbeği mantarı, köylerde yaşayan vatandaşların yüzünü güldürdü. Ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen ve kilosu yaklaşık 1000 TL’den satılan kuzugöbeği mantarı, baharın gelmesi ile birlikte toplanmaya başlandı. Fethiye’nin cuma pazarında kilosu 900 ila 1000 TL arasında satılan kuzugöbeği mantarı önemli bir gelir kaynağı oluyor.

#3
Foto - Kendiliğinden ormanda yetişiyor | Kilosu tam 1000 lira

Seydikemer’in Bağlıağaç Mahallesi’nde ormanlık alana kuzugöbeği mantarı aramaya çıkan 10 yaşındaki Yusuf Can Yalçın ise 20 santim uzunluğunda mantar buldu. Mantarla fotoğraf çektiren Yusuf Can, “1 kilodan fazla mantar bulduk. Mantarı satmayacağım. Ailemle birlikte kendimiz yiyeceğiz” diye konuştu.

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