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Doğa
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Karlar eridi! Koskoca ova, göle döndü

2022-04-14 11:56:15
Karlar eridi! Koskoca ova, göle döndü

Van'ın Çaldıran ilçesinde karların erimesi ve sağanak nedeniyle Çaldıran Ovası göle döndü.

#1
Foto - İlçeye bağlı Yassıtepe, Han, Bezirhane, Aşağı Kuyucak, Kalkandelen ve Sellik mahallelerinde tarım arazileri su altında kaldı.

İlçeye bağlı Yassıtepe, Han, Bezirhane, Aşağı Kuyucak, Kalkandelen ve Sellik mahallelerinde tarım arazileri su altında kaldı.

#2
Foto - Bendimahi Çayı yakınındaki Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde ise taşkın nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

Bendimahi Çayı yakınındaki Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde ise taşkın nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

#3
Foto - Vatandaşlardan Orhan Güney, gazetecilere, karların erimesi ve yağmur nedeniyle taşan Bendimahi Çayı'nın Çaldıran Ovası'nı göle çevirdiğini söyledi.

Vatandaşlardan Orhan Güney, gazetecilere, karların erimesi ve yağmur nedeniyle taşan Bendimahi Çayı'nın Çaldıran Ovası'nı göle çevirdiğini söyledi.

#4
Foto - Tarım arazilerinin de su altında kaldığını aktaran Güney,

Tarım arazilerinin de su altında kaldığını aktaran Güney, "Her yıl baharın gelmesiyle bu görüntü ortaya çıkıyor ama olumsuz bir durum değil. Geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından, kış boyu yağan karın erimesi çiftçimize deva olacaktır. Memleketimizin her mevsimi çok güzel, şu an tabloları aratmayan çok güzel bir görüntü var."

#5
Foto - Kar erimesiyle göle dönen Çaldıran Ovası...

Kar erimesiyle göle dönen Çaldıran Ovası...

#6
Foto - Kar erimesiyle göle dönen Çaldıran Ovası...

Kar erimesiyle göle dönen Çaldıran Ovası...

#7
Foto - Kar erimesiyle göle dönen Çaldıran Ovası...

Kar erimesiyle göle dönen Çaldıran Ovası...

#8
Foto - Kar erimesiyle göle dönen Çaldıran Ovası...

Kar erimesiyle göle dönen Çaldıran Ovası...

#9
Foto - Kar erimesiyle göle dönen Çaldıran Ovası...

Kar erimesiyle göle dönen Çaldıran Ovası...

#10
Foto - Kar erimesiyle göle dönen Çaldıran Ovası...

Kar erimesiyle göle dönen Çaldıran Ovası...

#11
Foto - Kar erimesiyle göle dönen Çaldıran Ovası...

Kar erimesiyle göle dönen Çaldıran Ovası...

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