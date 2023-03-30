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Eğitim
16
Kar yağışı etkili olurken tatil haberleri art arda geliyor! İşte eğitime ara verilen illerimiz...

2023-03-30 10:52:33
Kar yağışı etkili olurken tatil haberleri art arda geliyor! İşte eğitime ara verilen illerimiz...

Yoğun kar yağışının etkili olduğu birçok ilimizde eğitime ara verildi. Bir çok ilde de kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. İşte eğitime ara verilen illerimiz…

#1
Foto - Kar yağışı etkili olurken tatil haberleri art arda geliyor! İşte eğitime ara verilen illerimiz...

GÜMÜŞHANE Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi alanlarda olumsuz etkilerinin olabileceği belirtilerek, her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yarın bir gün süre ile tatil edildiği bildirildi.

#2
Foto - Kar yağışı etkili olurken tatil haberleri art arda geliyor! İşte eğitime ara verilen illerimiz...

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

#3
Foto - Kar yağışı etkili olurken tatil haberleri art arda geliyor! İşte eğitime ara verilen illerimiz...

YOZGAT Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının devam ettiği, buzlanma ve don olayı beklendiği belirtildi.

#4
Foto - Kar yağışı etkili olurken tatil haberleri art arda geliyor! İşte eğitime ara verilen illerimiz...

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Devam eden kar yağışının zaman zaman fırtına şeklinde esmesi nedeniyle, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak, ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında 30 Mart Perşembe günü bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel de bu tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır."

#5
Foto - Kar yağışı etkili olurken tatil haberleri art arda geliyor! İşte eğitime ara verilen illerimiz...

ORDU Ordu'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Çaybaşı, Akkuş, İkizce, Gürgentepe, Mesudiye, Gölköy ile Korgan ilçelerinde okullar 30 Mart Perşembe günü tatil edildi.

#6
Foto - Kar yağışı etkili olurken tatil haberleri art arda geliyor! İşte eğitime ara verilen illerimiz...

NEVŞEHİR Nevşehir'de, etkili olan kar yağışının yarın öğlen saatlerine kadar devam edeceği beklentisi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

#7
Foto - Kar yağışı etkili olurken tatil haberleri art arda geliyor! İşte eğitime ara verilen illerimiz...

Nevşehir Valiliği kararıyla, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve özel eğitim kurslarında eğitime bir gün ara verildi. Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Kar yağışı ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen don olayı nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilimiz genelinde resmi, özel kreş ve anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararı ile 30 Mart 2023 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

#8
Foto - Kar yağışı etkili olurken tatil haberleri art arda geliyor! İşte eğitime ara verilen illerimiz...

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bölümünde trafikte aksama yaşanmaması için trafik ve Karayolları ekipleri tedbir aldı. Sungurlu Kaymakamlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelindeki taşımalı eğitime bugün öğleden sonra ara verildiğini duyurdu. Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

#9
Foto - Kar yağışı etkili olurken tatil haberleri art arda geliyor! İşte eğitime ara verilen illerimiz...

Kar yağışı nedeniyle ilçedeki binlerce yıllık geçmişe sahip Hattuşa Ören Yeri de beyaza büründü. Ören yerinin simge eserleri Boğazköy Sfenksleri ve Aslanlı Kapı, kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

#10
Foto - Kar yağışı etkili olurken tatil haberleri art arda geliyor! İşte eğitime ara verilen illerimiz...

BAYBURT Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime perşembe günü ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde perşembe günü için eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

#11
Foto - Kar yağışı etkili olurken tatil haberleri art arda geliyor! İşte eğitime ara verilen illerimiz...

GİRESUN Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Giresun İl Merkezinin iç ve yüksek kesimlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan kar birikintisi ve buzlanma tehlikesine karşı Giresun Merkez Okçu Köyü, Merkez Çaldağ Köyü İlkokullarıyla, Ortaokulunda 30 Mart 2023 Perşembe günü eğitim-öğretime bir (1) gün ara verilmiş olup bu iki köy hattından İl merkezine “Taşıma Servisi” ile gelen öğrenciler ise aynı gün izinli sayılacaklardır" denildi.

#12
Foto - Kar yağışı etkili olurken tatil haberleri art arda geliyor! İşte eğitime ara verilen illerimiz...

SAMSUN Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, Tahnal İlkokulu ve Ortaokulu, Konakören İlkokulu ve Ortaokulu ve Cevizli İlkokulunda 30 Mart Perşembe günü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, diğer okullarda olumsuz hava şartları nedeniyle okullarına ulaşamayan öğrencilerin de izinli sayılacakları belirtildi.

#13
Foto - Kar yağışı etkili olurken tatil haberleri art arda geliyor! İşte eğitime ara verilen illerimiz...

SİVAS Sivas'ın Akıncılar, Suşehri ve Altınyayla ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Akıncılar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, 30 Mart Perşembe günü ilk, orta ve liselerde eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi. AA muhabirinin Suşehri Kaymakamlığından edindiği bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede 30 Mart Perşembe günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Altınyayla Kaymakamlığı da ilçe genelinde eğitime 30 Mart Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

#14
Foto - Kar yağışı etkili olurken tatil haberleri art arda geliyor! İşte eğitime ara verilen illerimiz...

MUŞ Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde perşembe günü eğitim ve öğretime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ve kuvvetli fırtınanın devam edeceği yönünde meteorolojik uyarıların yapıldığı belirtildi. Bazı çatılarda meydana gelen hasarın henüz giderilmediğine yer verilen açıklamada, riskli durumun önüne geçmek amacıyla 30 Mart perşembe günü il genelinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri ile kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacakları bildirildi.

#15
Foto - Kar yağışı etkili olurken tatil haberleri art arda geliyor! İşte eğitime ara verilen illerimiz...

ÇORUM Çorum kent merkezi ile bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentte gece saatlerinde yağmur şeklinde başlayan yağış, sabah saatlerinde kara dönüştü. Hafif şiddette etkili olan kar yağışının bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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