Kar yağışı etkili olurken tatil haberleri art arda geliyor! İşte eğitime ara verilen illerimiz...

Nevşehir Valiliği kararıyla, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve özel eğitim kurslarında eğitime bir gün ara verildi. Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Kar yağışı ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen don olayı nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilimiz genelinde resmi, özel kreş ve anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararı ile 30 Mart 2023 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.